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【新加坡旅遊】進一步放寬入境　中國旅客入境檢測呈陰性後無須隔離

環球政經 20:17 2020/10/30

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新加坡疫情趨緩和，早前計劃與香港建立「旅遊氣泡」希望在11月推出，當局亦將進一步放寬邊境限制，解除中國及澳洲維多利亞州旅客入境的限制，旅客抵達新加坡機場接受病毒檢測，結果呈陰性就無須隔離。

【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡擬下月實施　將率先放寬內地港人返港免14天檢疫【下一頁】

新加坡放寬港旅客入境要求　家居檢疫縮短一半至7天【下一頁】

新加坡政府早前已解除汶萊、澳洲（不包括維多利亞州）、紐西蘭及越南旅客的入境限制，當局周四（29日）宣布，將同樣解除中國及澳洲維多利亞州旅客入境限制。

新加坡正計劃在樟宜機場設立專門檢測新冠病毒的實驗室，實驗室預計在2021年第一季完成，有助減少旅客抵境後接受檢測所需的時間。

新加坡交通部長王乙康表示，新實驗室可減少運送檢測樣本所需的時間，檢測時間可以由2.5小時減至1.5小時，預計每日檢測量最高可達1萬人，若有需要，檢測量可再提高。

 

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責任編輯：楊子瑩

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