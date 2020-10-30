【疫情追蹤】港府擬推抗疫app「安心出行」　記錄行蹤助追查感染個案

▲ 政府近日招標製作感染風險通知流動應用程式（app），並名為「安心出行」，預計短期內將推出。

為助對抗新冠肺炎疫情擴散，政府近日招標製作感染風險通知流動應用程式（app），並名為「安心出行」，預計短期內將推出。市民到訪場所時只要掃描二維碼，就可記錄行程，商戶同時也可記錄訪客到訪。當有關場所出現感染個案，用戶即可接獲通知。

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是次港府推出的程式名為「安心出行」，場所營運者和市民均為自願參與。現時為作試點推行，康文署已提供164個室內設施張貼二維碼，包括115間體育館和45個游泳池等；食環署則有97個場所，包括23個熟食市場和74個街市。

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食物環境衛生署一份文件顯示，有關程式主要讓市民自行記錄他們的出行記錄，商戶也記錄到訪其場所的客戶／訪客。若場所出現感染個案，流動應用程式會向用戶發出通知，提高市民的警覺性和自我保護意識。一旦用戶不幸確診，衞生防護中心將連絡用戶提供出行記錄，以協助追尋相關接觸者。

現時程式將可於蘋果App Store、Google Play Store和華為AppGallery商店平台下載。用戶可自行在程式登記姓名及聯絡資料（非必要）並保存於app內，資料將不會上傳到任何中央資料庫，使用時自行掃瞄場所QR Code即可。

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責任編輯：曾曉汶