【HKTVmall】港視拓國際綫CEO一拆三　王維基調任集團行政總裁

▲ 王維基將由行政總裁，調任為香港電視集團行政總裁，負責港視整體策略規劃及管理。

HKTVmall母公司香港電視 （01137） 公布一連串職位變動，新增集團行政總裁、行政總裁（國際業務）、行政總裁（香港）及集團財務總裁四大職位。港視的職位變動，相信與副主席王維基8月稱要開拓另類海外市場有關。

港視半年轉賺，王維基8月時曾透露，計劃向外輸出「端到端電商平台」模式，認為有關模式在全球適用，若企業想建立電商平台與Amazon、京東、淘寶等平台競爭，港視會「全套武功，傳授給他」。

王維基稱要進軍海外「授武功與Amazon」競爭，詳見【下一頁】

根據港視公告，王維基將由行政總裁，調任為集團行政總裁，負責港視整體策略規劃及管理，以及集團香港及國際業務運作之業務方針。王維基同時繼續擔任港視執行董事及副主席。

港視指疫情改變消費模式「返不到轉頭」，詳見【下一頁】

劉志剛由營運總監，調任為行政總裁（國際業務），負責港視國際業務運作的業務方針及發展。

周慧晶則由董事總經理（購物及電子商貿）調任為行政總裁（香港），將負責港視香業務運作之業務方針及管理。

至於黃雅麗，則由財務總裁，調任為集團財務總裁，負責港視財務、庫務、採購、行政、人才招募及管理等事務。

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