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【業績】中銀香港上季撥備前經營溢利跌7.2%　撥備按年升4成

即市財經 19:35 2020/10/30

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中銀香港 （02388） 宣布第三季業績，季度減值準備前淨經營收入按年跌6%至141.94億元，減值前經營溢利101.68億元，較去年同期跌7.2%、按季則升2.3%，期內淨息差有所收窄。

第三季中銀淨息差按季收窄22個基點至1.17厘。單計第三季，減值準備淨撥備5.68億元，按年增42.36%，按季則有所減少。中銀解釋主要受上季的預期信用損失模型參數按季相對穩定，而且貸款增長較溫和。

今年首9個月貸款額較去年底增2成

資產質素方面，特定分類或減值貸款比率0.2%，客戶貸款的信貸成本基本平穩。流動性覆蓋比率、穩定資金淨額比率和資本比率均處於穩健水平。

總計今年首9個月，中銀減值準備前淨經營收入按年跌3%至429.37億元，其中淨利息收入按年跌12.9%，而淨服務費及佣金收入則減2.4%至82.41億元。期內，減值前經營溢利313.22億元，按年跌3.9%。

截至9月底止，中銀客戶貸款餘額較去年底增20.9%至1.69萬億元。若調整認購新股活動相關影響，集團客戶貸款則增8.7%。

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編輯：趙穎妍

香港股票 業績公布 金融機構 本地銀行股 中銀香港（02388） 營收 香港

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