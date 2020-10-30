【業績】一文看清企業季度業績　國航上季扭虧　惟按年少賺93%（不斷更新）

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【iBond2020】券商在iBond吸金首破逾10億 無懼螞蟻搶風頭
港股踏入第三季業績公布期，陸續有多家焦點企業放榜。本文綜合了周五（30日）於聯交所的季度業績公告，以一文形式報道，方便讀者獲取資訊。中國國航 （00753） 、中國建材 （03323） 等企業已發布其季度業績。
中國國航
中國國航 （00753） 截至9月底止第三季度純利為122.9億元（人民幣，下同），按年跌53.1%；純利為1.85億元，按年跌93.2%。
中遠海發
中遠海發 （02866） 公布，今年首９個月收入為127億元（人民幣，下同），按年增加24.8%；淨利潤16.7億元，按年增加29.5%；每股盈利0.1228元。
濰柴動力
濰柴動力 （02338） 截至9月止季度收入為528.9億元人民幣，按年升47.6%；純利24.3億元人民幣，按年升37%；每盈利0.31元人民幣。
中國建材
中國建材 （03323） 公布，今年首三季收入1,817.73億元人民幣，按年大致持平；純利116.3億元人民幣，按年增加11.81%。
綠色動力環保
綠色動力環保 （01330） 公布，今年首三季收入16.49億元人民幣，按年增加31.62%；純利4.27億元人民幣，按年增加32.4%；每股盈利0.37元人民幣。
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編輯︰侯景成