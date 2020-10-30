【業績】一文看清企業季度業績　南航盈轉虧蝕逾70億人幣　馬鋼純利彈6.3%（不斷更新）

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【中概股】平保旗下陸金所首掛低開14% 跌幅迅速收窄
港股踏入第三季業績公布期，陸續有多家焦點企業放榜。本文綜合了周五（30日）於聯交所的季度業績公告，以一文形式報道，方便讀者獲取資訊。中國國航 （00753） 、中國建材 （03323） 等企業已發布其季度業績。
江蘇寧滬高速公路
江蘇寧滬高速公路 （00177） 今年首9個月收入較去年同期跌28.6%，至53.5億元（人民幣，下同），純利則接近19億元，按年倒退46.7%。
馬鞍山鋼鐵
馬鞍山鋼鐵 （00323） 今年頭9個月收入微升1.1%，至582億元（人民幣，下同），純利則按年升6.3%，至15.6億元。
江西銅
江西銅 （00358） 截至9月底止9個月收入按年升32.7%，至2272.8億元（人民幣，下同），純利卻跌25.8%，至15.3億元。
大唐新能源
大唐新能源 （01798） 今年頭9個月收入65.8億元（人民幣，下同），按年升12%、純利為8.8億元，按年升69.4%。
中遠海控
中遠海控 （01919） 今年頭9個月收入1177.1億元（人民幣，下同），按年增5.5%，純利按年大升82.4%，至38.6億元。
中聯重科
中聯重科 （01157） 第三季收入164.2億元（人民幣，下同），按年升72.9%，純利為16.7億元，按年升84.6%。
申萬宏源
申萬宏源 （06806） 第三季收入為80.9億元（人民幣，下同），按年升36.3%，純利則升60.4%，至24.9億元。
南方航空
南方航空 （01055） 今年頭9個月營業收入挫約44%，至653.5億元（人民幣，下同），期內由盈轉虧，蝕74.6億元，去年同期盈利為40.8億元。
中州證券
中州證券 （01375） 今年頭9個月收入為22.08億元（人民幣，下同），按年升11.2%，純利卻按年大跌70.1%，至8675萬元。
中國太保
中國太保 （02601） 今年頭9個月營業收入為3419.2億元（人民幣，下同），按年升9.9%，惟純利則按年跌14.3%，至196.48億元。
中遠海發
中遠海發 （02866） 今年首9個月營業收入為127.1億元（人民幣，下同），按年升24.8%，「歸屬於上市公司股東及其他權益持有者的淨利潤」則為16.7億元，按年升29.5%。
紅星美凱龍
紅星美凱龍 （01528） 今年頭9個月收入按年跌19.4%，至95.3億元（人民幣，下同），純利則按年跌54.3%，至17.3億元。
山東墨龍
山東墨龍 （00568） 第三季營業收入按年跌14.5%，錄8.75億元，虧損則為1.4億元。
中國光大銀行
中國光大銀行 （06818） 截至9月底止收入為1069.6億元（人民幣，下同），按年升6.6%，純利則跌5.7%，至296.05億元。
君實生物
君實生物 （01877） 今年首9個月收入錄10.1億元（人民幣，下同），按年大升91.8%，可是虧損卻擴大至11.15億元，按年增1.5倍。
長飛光纖光纜
長飛光纖光纜 （06869） 截至9月底止收入升4.3%，錄54.4億元（人民幣，下同），純利則僅4.05億元，按年跌37.9%。
中國中鐵
中國中鐵 （00390） 第三季總收入為2724.5億元（人民幣，下同），按年升29.7%、純利則錄58.5億元，按年升19.5%。
新特能源
新特能源 （01799） 指今年頭9個月收入為56.9億元人民幣，純利則錄6592萬元。
廣發証券
廣發証券 （01776） 第三季純利為23.88億元（人民幣，下同），按年升61.9%；收入則錄72.05億元，較去年同期高33%。
大唐發電
大唐發電 （00991） 第三季營業收入按年跌20.7%，錄20.4億元（人民幣，下同），惟純利則有所提高，錄8.9億元，按年升45.8%。
CTR Holdings
CTR Holdings （01416） 截至8月底止六個月由盈轉虧，蝕469.2萬元（新加坡元，下同），去年同期則賺301.2萬元。
中國國航
中國國航 （00753） 截至9月底止第三季度純利為122.9億元（人民幣，下同），按年跌53.1%；純利為1.85億元，按年跌93.2%。
中遠海發
中遠海發 （02866） 公布，今年首9個月收入為127億元（人民幣，下同），按年增加24.8%；淨利潤16.7億元，按年增加29.5%；每股盈利0.1228元。
濰柴動力
濰柴動力 （02338） 截至9月止季度收入為528.9億元人民幣，按年升47.6%；純利24.3億元人民幣，按年升37%；每盈利0.31元人民幣。
中國建材
中國建材 （03323） 公布，今年首三季收入1,817.73億元人民幣，按年大致持平；純利116.3億元人民幣，按年增加11.81%。
綠色動力環保
綠色動力環保 （01330） 公布，今年首三季收入16.49億元人民幣，按年增加31.62%；純利4.27億元人民幣，按年增加32.4%；每股盈利0.37元人民幣。
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編輯︰侯景成