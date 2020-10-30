【香港製造】港府投訴美方要求港產品更改產地來源　工總：最新輸美貨品已按要求更改

▲ 港府就美方要求港產品更改產地來源一事，已向世界貿易組織（又稱世貿）作出投訴。（資料圖片）

港府就美方要求港產品更改產地來源一事，已向世界貿易組織（又稱世貿）作出投訴。根據《關於爭端解決規則與程序的諒解》，美方須於10日內回應，雙方再在30日內磋商。若60日後仍未達成共識，香港特區政府有權要求設立專家小組解決事件。

新貨印中國製造成本不大 惟對買賣雙方不便

香港工業總會主席葉中賢表示，幾乎全部有港產品輸美的廠家，目前已按美方的規定處理，但產品不是中國內地製造卻印有中國製造，坦言令美國當地顧客感到迷茫。他笑言，除了已完成的貨品，新造的貨品的標籤變為中國製造的成本不大，但無疑對買家和製造商帶來很多不便。

至於業界對於美方要求更改產地來源，他感到無奈，並認為雙方均是世貿成員，要尊重規矩。他又指， 目前工總旗下廠商均按美方要求更改產地來源，而因為擔心不能入境，沒有在標籤上加有「香港」相關的標誌。

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美國買家對香港製造產品有信心

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌回應，業界支持港府投訴，皆因特區政府都是世貿成員國，即使現時毋須按中國出口的中國製造產品一樣加徵關稅，但美國買家對香港製商品有信心。而將香港製造產品轉為中國製造，容易引起混淆。

吳指出，業界目前只按買家要求更改產地來源，若買家無特別要求「中國製造」，有些會員沿用「香港製造」。他笑言，預計美方現階段不是「執得咁嚴」，而廠商則根據市場要求作變動。

記者：馬意文