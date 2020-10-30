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【企業WVR】阿里巴巴諮詢後交意見：無理由阻企業WVR　太古系：諮詢建議不夠盡

即市財經 19:23 2020/10/30

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阿里巴巴於7月企業WVR諮詢結束後向聯交所提交意見

港交所 （00388） 刊發《有關法團身份的不同投票權受益人（俗稱企業WVR）》諮詢結果總結，雖然港交所未擬全面實行企業WVR諮詢內容，僅接受企業WVR架構合資格發行人在香港申請第二上市，未允許第一上市。諮詢過程中，阿里巴巴 （09988） 、太古 （00019） 系內公司等香港上市股份都有提交意見，大多表達支持擴大企業WVR。

港交所僅容許企業WVR第二上市、拒允第一上市 「監管機構須時監察」，詳情可見【下一頁】

港交所諮詢於5月底結束諮詢，阿里巴巴7月發電郵給上市科主管陳翊庭，自港交所擴大新股上市制度，接納同股不同權架構、擴大第二上市制度後，香港國際金融中心競爭力提升，當時4家具同股不同權架構的港股已在港集資2070億元，認為有關制度令科技創新的高增長公司可以來港上市。

阿里巴巴稱，「看不到任何原因」不將同股不同權的好處擴大至企業股東，認為同股不同權相關的上市規則8A章，要求同股不同權架構上市的公司必須是「創新公司」，認為股東是個人或企業，無阻公司是否創新，認為擴大企業WVR是自然進程。

阿里巴巴認為，港交所的責任是制定清晰的規則，認為只要公司對投資者有足夠透明度，企業架構僅「意見和口牌（opinion and taste）」，成熟市場的監管制度應盡量容納最廣闊的企業架構，由投資者在清晰披露下作投資決定。

對於阿里巴巴於諮詢期才交意見，港交所回應查詢時承認接受遲交的意見書，因為交易所期望盡可能聆聽市場持份者聲音。

歐達禮：證監會有決心維持市場信心 主動提及國安法、壹傳媒炒風，詳情可見【下一頁】

現存使用舊有A、B股制度的太古，聯同同系國泰航空 （00293） 和太古地產 （01972） 也提交意見，重申認為同股不同權制度不應設限於新興和創新公司，認為企業WVR是更進一步，但認為方案未足夠，不同投票權架構不應設限制。

另一方面，大型資產管理公司如貝萊德、道富環球都有提交意見，貝萊德重申認同「同股同權」架構為最佳方式，質疑企業WVR只限由市值龐大的公司使用，但大型公司毋須需要有關方式、也不應有更多特權，因此反對擴大同股不同權制度。

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記者：麥德銘

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