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【麥當勞優惠】麥當勞1元大汽水回歸　15元買火腿扒芝蛋飽配汽水

商業 20:00 2020/10/30

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麥當勞Value Monday優惠來到第18周（11月2日至11月8日），麥當勞App繼續推出總值逾200元的多張電子優惠券。（麥當勞提供圖片）

麥當勞Value Monday優惠來到第18周（11月2日至11月8日），麥當勞App繼續推出總值逾200元的多張電子優惠券，本周優惠包括「$1大汽水」和「$15火腿扒芝蛋飽配中汽水」。

麥當勞本周重點優惠。（麥當勞提供圖片）

【壽司郎】壽司郎夥Pokemon GO　全球分店變補給站及道館

【麥當勞】麥當勞10月30日起推「奶茶新地系列」　黑糖珍珠奶茶新地優惠價$6.5

各款晚餐優惠本周亦迎來大革新，全新「齊齊歎三人晚餐」優惠登場，$99享6件原味麥炸雞、$105享6件蜜糖BBQ麥炸雞、$105享3件蜜糖BBQ及3件原味麥炸雞，三款均配蘋果批兩個、大薯條兩包、中汽水三杯。

還有「$78自選飽二人晚餐」套餐包含脆洋蔥安格斯或蘑菇安格斯(二選一) 及板燒雞腿飽或巨無霸或2 件原味麥炸雞(三選一)，另配蘋果批一個、大薯條一包、中汽水兩杯。

麥當勞本周晚餐優惠。（麥當勞提供圖片）

要留意優惠不可兌換現金，每次惠顧只限使用一款優惠。除可重複使用的優惠外，每款優惠只可使用一次，完成交易後將自動從麥當勞App 的「優惠券」中移除。

【萬聖節】萬聖節有咩做？　Staycation+餐飲優惠任你揀（附優惠一覽）

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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