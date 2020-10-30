【樓市數據】第三季負資產僅得199宗　經濟再差　樓市都未冧？

金管局公布，負資產住宅按揭貸款宗數，由第二季的127宗，增至第三季的199宗。雖然宗數不多，惟增幅驚人，高達57%。金管局指，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。值得留意的是，上述數字並不包括二按，故實際數字可能更多。

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中原按揭董事總經理王美鳳說，今年7月，本港爆發第三波疫情，拖累樓價下跌1%至2%，終致負資產數字回升至199宗，由於樓價跌幅輕微，因此負資產數字仍屬相當低水平。她預期，踏入第四季，發展商加快推盤，帶旺樓巿氣氛，若疫情持續受控，樓價或稍為回升，以致第四季負資產數字回落。

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她續說，據金管局公布，目前無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄，反映風險水平仍低，但要留意的是，最新失業率升至6.4%，為16年新高，建議買家入市前，要考慮兩點：一是衡量供款能力的穩定性，二是將供款佔入息比率定於較低的水平。

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