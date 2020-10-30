【宏觀中國】可再生能源大躍進　風力光伏發電量增速勢加快

國家主席習近平在聯合國承諾，中國爭取在2060年實現炭中和，即是淨碳排放降至零，如要實現這個目標，可再生能源的發展勢必加快，難怪近月相關板塊均成了中港股市的風頭躉。

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花旗預測，至2060年中國對光伏、風力、核能和天然氣的使用量將會分別增加12.3倍、7.5倍、6.3倍及2.9倍。

事實上，今年來國內可再生能源的發電量已有不俗的增長，尤其過往被詬病的消納問題，似乎也有大幅改善，首三季風電、光伏發電利用率分別為96.6%和98.3%，同比上升0.8及0.2個百分點。

風電方面，首三季全國發電量3,317億千瓦時，按年增長13.8%；平均利用小時數1,546小時。全國棄風電量約116億千瓦時，平均棄風率3.4%，同比下降0.8個百分點，尤以新疆和甘肅改善最大，棄風率下降5.1和2.5個百分點。

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此外，全國光伏發電量2,005億千瓦時，按年增長16.9%；全國光伏利用小時數916小時，按年上升6小時。首三季棄光電量34.3億千瓦時，平均棄光率1.7%，其中西藏棄光率8.7%，同比下降11.9個百分點。

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記者：林衞