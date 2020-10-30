【疫下創投回暖】全球數碼轉型帶動　數碼港任景信：聚焦AI、教育科技多個範疇

▲ 數碼港行政總裁任景信今（30日）向傳媒表示，疫情令企業數碼轉型加速，將有利於創科發展，反映危、機並存。（線上傳媒發佈會截圖）

儘管新冠肺炎疫情重創香港經濟，不少本港初創面臨融資、經營困難等挑戰，但是數碼港行政總裁任景信今（30日）向傳媒表示，疫情令企業數碼轉型加速，將有利於創科發展，反映危、機並存。而數碼港將於下月3至4日在線上舉辦「數碼港創業投資論壇」，繼續探討在疫下的創投新機遇。

任景信引用市場調查機構IDC最新數據指出，2020年全球數碼轉型支出升將至超過1.3萬億美元（約10萬億港元），接年增長10.4%。所以估計創投將持續聚焦協助企業實行數碼轉型，其中人工智能（AI）、雲端計算、數碼娛樂及電競、教育科技、健康科技及金融科技等行業受益較大。

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據KPMG最新的全球創業投資分析指出，今年第3季全球創投市場氣氛已開始回暖，投資額達732億美元（約5,676億港元），風險投資數量為4,861宗。相較第1季的610億美元投資額及第2季的629億美元投資額有明顯增長。

另對於中美角力持續升溫會否為本港初創市場發展帶來影響，阿里巴巴香港創業者基金執行董事、數碼港投資者網絡策劃小組主席周駱美琪則認為，投資者主要關注「初創企業提供的服務及產品是否有Value（價值）及市場潛力。」

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記者：張寶燕