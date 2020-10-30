【美國大選】美國大選料陷亂局 花旗專家力薦加元

▲ 全球聚焦下周二美國大選，當天澳洲議息，滙市中人亦緊盯會否減息。

下周堪稱多事之周，全球除了緊盯下周二（11月3日）美國大選外，當天也是澳洲議息，市料澳洲可能減息。滙市專家指，正因美國大選已進入大直路，短期內是伺機低位吸納非美貨幣的良機，畢竟總統選舉已屆倒數，距今僅餘約4天，料陸續再爆黑材料，引致股滙債劇震，游資遂湧入美元避險，間接累非美幣受壓。

加元年內料上試1.29至1.33

一眾外幣中，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧表示，下半年最看好的外幣之一是加元，皆因風險情緒繼續主導加元。基本因素亦有助加元表現，現時主流國家當中，只有加拿大的經濟數據能同時優於預期，以及更勝早前的數字。此外，預期未來12個月，紐約期油或升上每桶56美元，皆支持加元。預期加元兌美元的年內高低位預測為1.29至1.33，今年底目標為1.29。

然而，另有業界提醒，短期內仍要聚焦歐美疫情反彈會否失控，阻礙全球經濟復甦，累油價偏軟，到頭來拖加元的後腿。

事實上，10月已屆尾聲，近期卻屢現「10月驚奇」，例如︰儘管早前拜登的選情看漲，但突爆出「通烏門」及其愛兒的醜聞，最新民調顯示特朗普反超前，目前市場擔心特朗普一旦落敗，在過渡期內攪局，令美國陷入黑色兩個月，亂局及至明年1月20日新總統上任才平息。

況且，牛市多年的美股被指估值過高，聰明錢趁高獲利，紛以現金為王，急覓資金避難所，爭相躲入美元，亦令美元受捧，凸顯市場避險意識甚濃。反觀歐洲疫情失控，累歐元捱沽，亦變相利好美元。

可是，東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，美滙指數並非轉勢，只是超跌後作技術性反撲。

黃栢寧料，現時至年底美滙指數約為94.14；未來半年到一年，料考驗90大關，預期下試至90.87。

減息機會大 澳元失守0.71

至於澳元，下周二澳洲央行議息，澳新銀行料今年底前，澳洲的政策利率由現時的0.25厘，驟劈至0.1厘的歷史新低。華僑永亨經濟師李若凡指，市場憧憬澳洲為挺經濟，最快或於11月減息，累澳元近期失守0.71大關，短期的下行風險驟增。

不過，黃栢寧卻力排眾議，預期澳洲央行於11月或不會減息，反而有機會加碼放水，擴大購買資產計劃（LSAP）。澳元兌美元的第4季高低位預測為0.69至0.73，年底目標為0.73。

此外，英國亦於下周議息，黃栢寧料，歐盟與英國於11月15日之前，達成初部貿易協議的機會較高，或不會出現硬脫歐，惟相關風險已有所上升。而英鎊兌美元第四季的高低位預測為1.28至1.32，年底目標是1.28。明年下半年，英倫銀行有機會減息至負利率。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源