【美國大選觀戰指南】特朗普要在這3州扭轉劣勢

▲ 特朗普能否於明尼蘇達州、内華達州和新罕布什爾州反敗爲勝，或成美國大選當晚的最大變數。

美國大選11月3日舉行，多個關鍵搖擺州分被視為美國大選決勝關鍵。除了鐵鏽帶三大州分、陽光帶州分及德州等特朗普務必死守的州分外，特朗普能否於今屆美國大選扭轉劣勢，在明尼蘇達州、内華達州和新罕布什爾州反敗爲勝，或成為美國大選當晚的最大變數。

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其中新罕布什爾州票站於本港時間周三（11月4日）早上8時關門；明尼蘇達州票站於同日早上10時關門；內華達州票站於同日早上11時關門。

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在上屆大選中，希拉莉在上述3州勝出，但領先的幅度均不大。其中在新罕布什爾州，希拉莉只領先特朗普0.37個百分點，意味兩人僅差距2,736票。

如特朗普今屆能取下明尼蘇達州，或同時在内華達州和新罕布什爾州，就能奪得10張選舉人票。即使特朗普在威斯康星州或密歇根州受挫，也能靠這10票抵銷損失。但拜登目前於這些州分遙遙領先，特朗普未必能輕易扭轉劣勢。

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明尼蘇達州過往一直支持民主黨，共和黨人對上一次於明尼蘇達州取勝已是在1972年。特朗普競選團隊仍積極繼續於該州拉票，同時於明尼蘇達州增加電視廣告投放量。

拜登在總統大選辯論提及氣候變化政策時，更表示石油產業會造成環境污染，希望推動石油工業轉型，言論或威脅其於中西部地區的選情。特朗普競選團隊也於競選廣告中大力抨擊拜登，試圖撼動對方於中西部的支持度。

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責任編輯：鄭錦玲