【英國疫情】現有措施不夠嚴厲? 英國或增設第4級封城

新型冠狀病毒疫情肆虐英國，實施最嚴厲第3級封鎖的地區持續擴大，英媒報道，英國政府有意在目前的封鎖三級制之上，增設第4級封鎖，外相藍韜文（Dominic Raab）被問到事件時，未排除可能性。

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藍韜文接受英國廣播公司（BBC）訪問，被問到會否增設第4級封城時，沒有明確排除可能性，稱已準備好採用一切措施。他又為分區封城的政策護航，強調大量科學證據都顯示，這是正確做法。

英媒報道指，新的第4級封鎖措施將進一步收緊，只有學校及必要商店可繼續運作，意味酒吧、餐廳一律要停業，民眾只在上班、上學時才能外出。惟目前第3級封城已惹來很大爭議，再收緊民怨恐更嚴重。

另外，外界關注封城措施會否擴至全英格蘭。內政大臣彭黛玲周四被問到全國封城問題時稱，現階段不能排除任何東西，她稱政府首要任務是防止病毒擴散，保障公眾健康，為達到目標會用盡一切方法。

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封城帶來經濟災難，英國民眾領教過封城苦楚，對此相當抗拒，部分行業更是激烈反對，約翰遜政府要實施封城，勢面臨國會強力阻撓。

不過，疫情愈來愈嚴重，政府或不得不向現實低頭。歐洲多國均已因為疫情加速蔓延收緊防疫，英國恐怕難以成為例外。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）亦稱，不能排除在未來數周封城。

責任編輯：林建忠