【高銀財困】高銀金融清盤呈請押後至23日再討論　延長配售股份截止日（第二版）

▲ 高銀金融指，將會延遲公布全年業績。

高銀金融 （00530） 公布，有關德意志信託（香港）有限公司所提呈針對集團之清盤呈請，於10月30日由百慕達最高法院進行聆訊。高銀金融指，在德銀律師的聆訊陳詞及集團律師的部分陳詞後，法院將該呈請押後至11月23日上午9時30分（百慕達時間）進一步辯論。同時，法院命令集團須提交任何進一步證據及德銀其後須提交證據作回覆。

另外，高銀金融延長配售股份截止日期。高銀金融指，集團已有條件地同意竭盡所能於經延長配售期，透過配售代理以每股1元的價格，向不少於6名承配人配售最多13.98億股新股，相信於擴大後已發行股本16.67%。

法院頒令高銀金融中心由高銀債權人出售，詳見【下一頁】

高銀金融早前稱，由於疫情爆發導致延遲提供審計工作所需資料，導致集團在該等地區附屬公司的審計工作的最終釐定進一步延遲，因此截至6月底止年度的全年業績審計程序尚未完成，預計全年業績將於10月底或之前刊發。

高銀金融續指，除了疫情因素外，委任若干附屬公司（即賜譽有限公司、成美控股有限公司以及Goal Eagle Limited）接管人的訴訟，連同在百慕達清盤本公司的呈請，亦影響了相關附屬公司的審計程序，導致公司就審計目的需額外用時以獲取及確認編製後續財務報表所需的資料。

(第二版加入清盤呈請及配股詳情)

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