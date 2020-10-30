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【每日焦點】社交媒體訊息流量激增　引爆資料外洩危機

科技 20:00 2020/10/30

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新冠肺炎疫情爆發後，不少人都依賴透過社交媒體或軟件傳遞消息，不少社交媒體的訊息流量激增。

新冠肺炎疫情爆發後，不少人都依賴透過社交媒體或軟件傳遞消息，不少社交媒體的訊息流量激增。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）日前在財報電話會議上表示，旗下的即時通訊軟件WhatsApp今年的訊息流量激增，每日訊息發送量平均達到1000億條。

WhatsApp用量激增　每日平均訊息發送量竟與除夕相若？

不過，在訊息流量激增情況下，也會惹來私隱外洩的危機，特別是現時WhatsApp、Instagram（IG）、Facebook Messenger等應用程式，為方便戶在對話時預覽內容，均會提供連結預覽包括與連結有關的圖片及文字。

有海外資訊安全研究員近日發布研究結果指出，當用戶傳送預覽連結時，可能下載導致應用程式癱瘓、消耗電池或頻寬的惡意軟件，而資料外洩狀況最嚴重的即時訊息軟件包括 Facebook、Instagram、LinkedIn、LINE。

【小心資料洩漏】研究：IG、FB Messenger預覽Link導致資料外洩　癱瘓App＋耗盡電量！

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責任編輯：曾曉汶

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