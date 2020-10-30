「螞蟻」商標被侵犯 螞蟻集團獲法庭頒發禁制令

近日備受曯目的新股螞蟻科技集團股份有限公司（06688），早前控告一間「螞蟻股權投資有限公司」侵犯其商標。案件今日（30日）於原訟庭提訊，法官頒令禁止有關公司的名稱內使用「螞蟻」等字詞。

今日聆訊中被告並無作出抗辯、亦無出席。法官決定頒禁制令，禁止被告螞蟻股權投資有限公司，的公司名稱使用「螞蟻」、「螞蟻金服」，及英文「Ant」、「Ant Financial」、「Ant Group」等字眼。法官亦下令，被告須向原告螞蟻科技集團股份有限公司支付9萬港元訟費。

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另外，原告除申請禁制令外，亦請法庭宣告「螞蟻」為《商標條例》認可的「馳名商標」，將受到條例的額外保護。但法官指，原告需要提供證明，說服法庭其商標屬於馳名商標，以及法庭有必要作出此宣告。法官將此申請無限期押後，以待原告的後續行動。



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