【The LOHAS康城】康城商場設期間限定店專區　引入多間初創網店（附商戶名單）

▲ 日出康城商場「The LOHAS康城」第二階段將於11月1日開幕，帶來全新期間限定店專區「The LOHAS Collect」，引入多間人氣初創網店。（林宇翔攝）

港鐵旗下日出康城商場「The LOHAS康城」第二階段將於11月1日開幕，投入服務的商戶將超過70間，除了引入英皇戲院、一般的食肆及零售超市等店舖外，更帶來全新期間限定店專區「The LOHAS Collect」，引入多間人氣初創網店。

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「The LOHAS Collect」佔地近一萬平方呎，打破傳統租務框架，於商場規劃時已劃定兩大區域，採用彈性租務方案，引入特色店舖及新興品牌，為顧客提供多元化消費體驗，保持新鮮感，同時為初創網店提供一個實體平台展現品牌及產品，協助其推廣和發展。

首輪商戶集本地創作、文青小店、生活家品及特色飲料等超過20個品牌，包括OYTY Leather，由兩位香港年輕人成立，自家手工製各種皮革及飾物；K.A.N.O_HK Natural Skin Care為香港本地手製、天然、無添加護膚品；Perfume Talk特色手作香水小店，顧客可以自由混合調配出個人專屬香水。

▲ OYTY Leather由兩位香港年輕人成立，自家手工製各種皮革及飾物。（林宇翔攝）

▲ Artisticroom 是香港的一個藝術工作室，以生活點滴，音樂和文字激發意念，創作大自然主題，主打海洋系列的樹脂藝術及飾品。（林宇翔攝）

期間限定店專區租期面積靈活 降低初創成本

港鐵公司總經理（投資物業）龍子豪表示，期間限定店專區吸引很多初創網店查詢，專區內的舖位於1個多月內已全部出租。他認為，網店投放於實體店的資源不多，而該專區的門檻不高，「租期靈活最少可租3個月，租金比正常商舖低很多，面積小至數十方呎的櫃位也可，兼採用中央收費服務，大大降低初創人手及租金成本。」

他補充，該專區有助網店整合線上線下銷售，更易接觸目標客戶群。「將軍澳多年輕家庭，相信願意接受新產品，包括初創網店。」他又認為，客人接觸到產品後，連帶對實體店其他產品產生興趣，可進一步擴闊銷售。

▲ 港鐵公司總經理（投資物業）龍子豪（中）表示，期間限定店專區吸引很多初創網店查詢詳情，專區內的舖位於1個多月內已全部出租。（林宇翔攝）

期間限定店專區「The LOHAS Collect」商戶名單 Bee B Farm小蜂兒 素啡工場x Lit Concept Artista Perfetto 上林茶舍 嘗琉珍 Jacques n Grill積吃 Twinkle Cookies 良茶隅 Artisticroom DOSHA Woodcraft Case.jpg Bubbleicehk Perfume Talk K.A.N.O_HK Natural Skin Care 物器堂 OYTY Leather Shalom x MyMaMaMyMeh x Madeby_Meow Bruno Plane Ninety Hima Store 暇のお店 Ikeuchi Organic HAUSTAGE 香港蒸餾所

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記者：朱悅瀅