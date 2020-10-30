【The LOHAS康城】康城商場設期間限定店專區　引入多間初創網店（附商戶名單）

上一篇文章
【香港製造】港府投訴美方要求港產品更改產地來源 工總：最新輸美貨品已按要求更改
港鐵旗下日出康城商場「The LOHAS康城」第二階段將於11月1日開幕，投入服務的商戶將超過70間，除了引入英皇戲院、一般的食肆及零售超市等店舖外，更帶來全新期間限定店專區「The LOHAS Collect」，引入多間人氣初創網店。
【LOHAS英皇戲院】英皇戲院於「The LOHAS 康城」開幕 佔地逾3.3萬平方呎
【反斗奇兵】新地8大商場設反斗奇兵裝置 PIXAR派對車港九新界巡遊
「The LOHAS Collect」佔地近一萬平方呎，打破傳統租務框架，於商場規劃時已劃定兩大區域，採用彈性租務方案，引入特色店舖及新興品牌，為顧客提供多元化消費體驗，保持新鮮感，同時為初創網店提供一個實體平台展現品牌及產品，協助其推廣和發展。
首輪商戶集本地創作、文青小店、生活家品及特色飲料等超過20個品牌，包括OYTY Leather，由兩位香港年輕人成立，自家手工製各種皮革及飾物；K.A.N.O_HK Natural Skin Care為香港本地手製、天然、無添加護膚品；Perfume Talk特色手作香水小店，顧客可以自由混合調配出個人專屬香水。
期間限定店專區租期面積靈活 降低初創成本
港鐵公司總經理（投資物業）龍子豪表示，期間限定店專區吸引很多初創網店查詢，專區內的舖位於1個多月內已全部出租。他認為，網店投放於實體店的資源不多，而該專區的門檻不高，「租期靈活最少可租3個月，租金比正常商舖低很多，面積小至數十方呎的櫃位也可，兼採用中央收費服務，大大降低初創人手及租金成本。」
他補充，該專區有助網店整合線上線下銷售，更易接觸目標客戶群。「將軍澳多年輕家庭，相信願意接受新產品，包括初創網店。」他又認為，客人接觸到產品後，連帶對實體店其他產品產生興趣，可進一步擴闊銷售。
|期間限定店專區「The LOHAS Collect」商戶名單
|Bee B Farm小蜂兒
|素啡工場x Lit Concept
|Artista Perfetto
|上林茶舍
|嘗琉珍
|Jacques n Grill積吃
|Twinkle Cookies
|良茶隅
|Artisticroom
|DOSHA Woodcraft
|Case.jpg
|Bubbleicehk
|Perfume Talk
|K.A.N.O_HK Natural Skin Care
|物器堂
|OYTY Leather
|Shalom x MyMaMaMyMeh x Madeby_Meow
|Bruno
|Plane Ninety
|Hima Store 暇のお店
|Ikeuchi Organic
|HAUSTAGE
|香港蒸餾所
【優惠預告】MOKO新世紀廣場11月購物祭 逢周二送近2,300份禮物
【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會
記者：朱悅瀅