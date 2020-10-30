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【新冠疫情】法國Apple Store關閉17間　應對政府封鎖政策

科技 19:01 2020/10/30

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外媒報導，蘋果宣布，將即日暫時關閉法國20間門市中的17間，以回應法國政府針對新冠肺炎疫情的新全國封鎖政策。

Apple Store 暫時關閉，皆因歐洲疫情再次緊張。外媒報導，蘋果宣布，將即日暫時關閉法國20間門市中的17間，以回應法國政府針對新冠肺炎疫情的新全國封鎖政策。同時蘋果官網顯示，德國15間門市將繼續開放。

＞＞＞【iPhone 12】iPhone 12 Pro需求旺盛　蘋果將增LiDAR雷達晶片訂單

法國總統馬克龍於週三（28日）宣布，法國自近日（30日）開始，再次啟動全國封鎖政策，預計至少持續至11月底。馬克龍指出，法國全國都籠罩在第二波新冠疫情的陰影下，比第一波疫情還要嚴重，因此必須採取有力措施應對，否則醫療體系將受壓飽和。馬克龍呼籲，法國民眾盡可能留在家中，遵守防疫措施，強調法國拒絕「群體免疫」思維。

據了解，自今日零時起，法國將重新實施禁足措施，除公共服務、食品店等商業設施外，餐廳、酒吧等非必要商業場所將關閉。封城期間，學校和工廠將繼續開放，民眾只允許因「必要的工作或醫療需求」出門，私人聚會和公共集會將全部禁止，政府將每隔15天評估措施效果，以決定後續措施。

＞＞＞【小米手機】Mi 10T系列5G正式抵港　下月6日率先預售

責任編輯：李彥煒

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