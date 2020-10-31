【科技一周回顧】拆解iPhone12內部零件　陳肇始WhatsApp帳戶被入侵

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【iPhone 12】拆解iPhone12、iPhone12 Pro內部零件 屏幕及電池可互換

蘋果（Apple）推出的最新旗艦手機iPhone12系列，終於在上周陸續出貨。外國零件商已迫不及待拆解手機內部零件，發現iPhone 12和iPhone 12 Pro兩款手機的零件設計十分相似，而手機電池可以交換使用。

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2/【萬聖節】Google Search推萬聖節彩蛋 召喚AR萬聖節造型動物

一年一度的萬聖節就到喇！Google當然不能缺席這個趣味節日，特別在Google搜尋（Google Search）中加入不少彩蛋。用家可在Google搜尋上召喚6款AR萬聖節造型動物，自製AR萬聖節動物園，就算碰上疫情不能外出，都能感受到萬聖節氣氛。

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3/【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜 用戶應如何自救？

WhatsApp被盜愈益常見，日前，食物及衛生局長陳肇始被發現其WhatsApp帳戶曾被入侵，短暫未能使用。到底遇有WhatsApp帳戶被盜時，我們應該如何應對？

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4/ 【PS5】Sony為PS VR用戶免費提供PS5接駁器 現已接受申請（附申請連結）

全球機迷翹首以待的Sony次世代主機PlayStation 5（PS5）上市在即，相信各位機迷最關心的除了有哪些新遊戲外，同樣相當關注遊戲體驗。而與PS4同世代的PS VR頭戴裝置，在玩家升級到PS5後，又能否使用呢？Sony終在近日正面解開疑團，宣布所有PS VR用家將免費獲得用於接入PS5的接駁器。

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責任編輯：曾曉汶