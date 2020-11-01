【螞蟻IPO上市】螞蟻截飛後　新股市場有甚麼焦點？

▲ 螞蟻集團將於11月4日公布招股結果，並於11月5日掛牌。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 於周五（30日）正式截止招股，是次招股合共吸引逾155萬人認購，凍資更高達1.3萬億元，創下香港新股市場歷史以來的新紀錄。現時是否成功中籤仍是未知知數，有份認購螞蟻的投資者要留意的是，螞蟻集團將於11月4日公布招股結果，並於11月5日掛牌。此外，除了螞蟻集團外，仍有不少焦點新股準備上市。

藍月亮

除了於昨日（31日）上空出現難得一見的「藍月亮」，為萬聖節增添上不一樣色彩外，新股市場亦有藍月亮快將上市。高瓴資本有份投資的內地洗衣液一哥藍月亮，計劃年底前來港上市，市場消息指，公司集資額達10億美元（約78億港元）。美銀、中金和花旗為藍月亮聯席保薦人。

內地著名洗衣液品牌－藍月亮於1992年成立，不過藍月亮並不是以洗衣液起家，首款推出的產品為廚房清潔劑。集團於2008年開始銷售洗衣液產品，據弗若斯特沙利文報告顯示，集團自2011年來，連續10年在中國洗衣液市場排名第一。

報告顯示，於2019年內地五大洗衣液公司佔整個市場的份額合計81.4%，當中藍月亮佔24.4%，排名第一，其零售銷售價達到66億元人民幣。

藍月亮現時主要生產洗衣液、洗手液和衞生清潔劑，截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

Pop Mart泡泡瑪特

泡泡瑪特為一家潮流玩具公司，公司主要基於IP（單一或一系列形象設計或相關知識產權）開發各種潮流玩具產品，近年其業務增幅更數以倍計。據報，泡泡瑪特計劃集資2億至3億美元（約15.5億至23億港元），中信里昂及摩根士丹利為聯席保薦人。

截至去年底止，集團純利按年增3.5倍至4.5億元（人民幣，下同）；收入按年增約2.3倍至16.8億元。

集團主要的銷售渠道分別為零售店、網上、機器人商店及批發，當中線上渠道的收入佔比逐步提升，由2017年底的9.4%增至2019年底的32%。

集團表示，疫情期間，公司暫時關閉合共88家零售店及279間機器人商店，約一周至一個月的時間，又預期旅遊限制影響下，參展藝術家及粉絲人數將有所減少。不過，集團的線上渠道的銷售額仍錄得增長。

泡泡瑪特於2010年成立，截至今年4月份，公司合共錄得9次上市前融資，金額超過1.14億美元（約8.9億港元），當中紅杉資本、華興資本有份投資。

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