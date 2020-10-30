【新股IPO】上坤地產6900周六起招股　一手入場費5050元

▲ 上坤地將於10月31日至11月10日招股。

内地物業開發商上坤地產 （新上市編號﹕06900）將於周六（31日）至11月10日招股，公司計劃發售5億股，招股價介乎1.7至2.5元，最多集資12.5億元，每手2000股，入場費5050.39元。公司預計於11月17日掛牌。獨家保薦人為農銀。

集團集資所得約6成將會用於上市後一年內開發公司現有項目的建設成本、約3成將用於償還兩筆計息銀行及其他借款、約1成將用於一般營運資金用途。

被問到今年疫情會否拖累集團達到全年銷售額目標，集團表示，受疫情影響，第一季公司有些項目工程有延誤，因而拖累銷售，但在第二至第三季已經補回進度，集團現已達成約7成全年銷售額目標，有望在年底前達標。

上坤地產集團2010年在上海成立，主要開發地產及商業項目，過去業務主要紮根於上海，現擁有49個物業開發項目。2016年起，集團開始進軍江蘇，隨後進一步拓展業務至長三角經濟區和珠三角經濟區一帶。集團表示，上坤有7成投資投放在上述區域，未來長時間發展重心將放在長三角經濟地區，以及繼續在上海紮根深入發展。

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編輯﹕賴奕羚