【跟奶奶學烹飪@iM網欄】化積消滯 谷芽麥芽水健脾開胃（內附食譜）



小女踏入人生新階段，開學一陣子，作息時間需要重新適應，睡眠質素欠佳，胃口亦比以前差了。是時候煲下谷芽麥芽，健脾開胃之餘便便暢通一點，肚仔不用囉囉攣，同時亦有助睡眠。

谷芽，其實是稻米的芽；麥芽就是大麥的芽。麥芽有行氣、健脾、幫助消化作用。谷芽亦是健胃、開胃恩物，可中和積滯。配合生熟薏米可以利尿消腫,，如果想加強功效可以加入山楂幫助消化。

谷芽 = 稻米芽

麥芽 = 大麥芽

谷芽麥芽水

材料 :

谷芽 30g

麥芽 30g

果皮 １塊

生熟薏米 30g ( 可省去 )

蜜棗 2 粒 ( 可省去 )

煲法:

1. 沖洗一下所有材料，4 碗水煲30分鐘左右即可。

2. 適用於小兒消化不良、無胃口等症狀

3. 不需常喝或多喝，一個月一次已可!

4. 胃酸過多、脾胃虛弱、孕婦及長期病患者均不宜使用。

5. 麥芽更有收奶(母乳)作用，餵母乳的媽媽要注意啊。

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