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【跟奶奶學烹飪@iM網欄】化積消滯 谷芽麥芽水健脾開胃（內附食譜）

名人薈萃 18:56 2020/10/30

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小女踏入人生新階段，開學一陣子，作息時間需要重新適應，睡眠質素欠佳，胃口亦比以前差了。是時候煲下谷芽麥芽，健脾開胃之餘便便暢通一點，肚仔不用囉囉攣，同時亦有助睡眠。

谷芽，其實是稻米的芽；麥芽就是大麥的芽。麥芽有行氣、健脾、幫助消化作用。谷芽亦是健胃、開胃恩物，可中和積滯。配合生熟薏米可以利尿消腫,，如果想加強功效可以加入山楂幫助消化。

谷芽 = 稻米芽
麥芽 = 大麥芽

谷芽麥芽水

材料 :
谷芽 30g
麥芽 30g
果皮　１塊
生熟薏米 30g ( 可省去 )
蜜棗 2 粒 ( 可省去 )

煲法: 
1.    沖洗一下所有材料，4 碗水煲30分鐘左右即可。
2.    適用於小兒消化不良、無胃口等症狀
3.    不需常喝或多喝，一個月一次已可!
4.    胃酸過多、脾胃虛弱、孕婦及長期病患者均不宜使用。
5.    麥芽更有收奶(母乳)作用，餵母乳的媽媽要注意啊。

作者_悠媽Joey簡介：

做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈

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欄名 : 跟奶奶學烹飪

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