【急住易手】上車屋苑竟要蝕　業主帳面唔見60萬

大圍站新盤旺銷， 帶旺二手成交，不少業主趁機出貨。值得留意的是，上車屋苑荃灣荃景花園竟錄蝕讓成交。美聯物業鍾家豪說，荃景花園7座高層D室，實用面積362平方呎，兩房間隔，剛獲上車客承接，成交價515萬元，實用呎價約14,227元。

值得留意的是，原業主是次轉售，料蝕約60萬元。鍾家豪解釋說，原業主早年與家人聯名購入上址，各有「半份業權」，及至去年6月，原業主花545萬元，向家人買入「半份業權」，由於該「半份業權」禁售期未過，故今次易手，買家需繳付半份額外印花稅（SSD）。

事實上，近期蝕讓都以叫價逾千萬單位為主，利嘉閣李琪峰說，何文田加多利峯低層A室，實用面積918平方呎，原開價1,980萬元，終以1,850萬元易手。據悉，原業主於2013月3月，以約1,942萬元購入上址，現帳面蝕92萬元，若連釐印費及代理佣金等雜費計，實際蝕讓逾183萬元。

心急業主趕出貨 低市價一成放盤都未夠 再減價150萬【下一頁】

此外，市場消息稱，帝庭園2座低層C室，實用面積932平方呎，原業主急於放售，早前低市價一成，叫價2,000萬元放盤，其後再減價150萬元，終以1,850萬元易手，實用呎價約19,850元。據了解，原業主於2017年8月，以1,888萬元購入單位，現帳面蝕約38萬元，若連同使費計，料實蝕約146萬元。

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