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【輪•流轉@iM網欄】你抽咗螞蟻未呀？ 如果股輪可以同步上市……

名人薈萃 17:54 2020/11/02

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全城焦點螞蟻集團(06688)將於下周四(11月5日)A加H股同步上市，集資350億美元，成為歷來全球最大新股集資王。綜合市場分析，由於螞蟻的認購門檻相對低，螞蟻IPO認購人數有機會超越100萬人，且看可否做到一人一手、人人有份。

事實上，市場上過去有多次「股輪同步」的例子，例如今年6月於本港第二上市的京東（09618）及網易（09999），再之前則有阿里巴巴（09988）、美團（03690）及小米（01810）等等。於執筆一刻，發行商仍在等待港交所的批准，故未能肯定是否能夠於螞蟻正股上市首日，做到「股輪齊發」。不過，由於螞蟻的市值龐大以及流通量高，根據以往經驗，預料監管機構批准的機會大。

另外，港交所規定所有曾參與新股上市的投行，需要在穩定價格期屆滿後，才可以發行相關窩輪。而今次有多間大行參與螞蟻的IPO工作，詳細名單可以參閱其招股文件。

正如發行一般窩輪的程序，申請發行一隻窩輪，至正式掛牌供買賣，需要3日時間。倘若螞蟻要做到「股輪同步」，發行商需要在上市日（11月5日）的前3日，即星期一（11月2日），向港交所申請並於同日審批。

近年幾隻於本港第二上市的股份，如阿里巴巴、京東及網易，均可「股輪齊發」，這些股份於美國早已掛牌，所以發行商為窩輪定價時，可參考多項數據，例如股價走勢及歷史波幅、期權引伸波幅等等。至於螞蟻A加H股首度上市，發行商發行窩輪的難度較高，主要是釐定窩輪的行使價及引伸波幅，因為新股上市前，發行商僅可有招股價範圍或定價作參考指標，另外或要預期股價走向及波動性、投資者的需求，以決定發行窩輪的條款及數量；由於新股首掛表現有較多未知之數，再加上近期外圍及本港股市走勢趨向波動，如果螞蟻上市首日、而其相關窩輪可以同日掛牌的話，引伸波幅預計將較其他主要個股相關資產為高。若於螞蟻正股掛牌首日，入市買其窩輪，要留意其後一至兩星期，引伸波幅或有回落的風險，繼而影響輪價表現，如果投資者有信心其股價於掛牌後會短綫炒上，可於上市首日買入窩輪。不過，若投資者不認為螞蟻短期股價將會急升，則可以待相關窩輪的引伸波幅趨向穩定後才進場。

另外，如果螞蟻可以「股輪齊發」，投資者作部署時，要注意窩輪上市前，首批窩輪是根據招股價即80元計算，這可能與股份正式掛牌買賣時的水平有差距，因此窩輪上市文件內的發行價參考意義不大。投資者應該待發行商當日於市場上為窩輪開價後的水平為準，並根據當時股價水平，挑選適合最自己的條款。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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