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【螞蟻上市】螞蟻每升1成　阿里巴巴股價可升多少？

即市財經 10:30 2020/10/31

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【螞蟻上市】螞蟻每升1成　阿里巴巴股價可升多少？

螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 周五截止認購，螞蟻IPO認購人數及凍結資金均創香港紀錄。11月5日就是螞蟻上市的日子，有券商預料，螞蟻集團首日升幅可錄10%至20%。按此阿里巴巴 （09988） 持有螞蟻集團的股權計算，理論上，螞蟻集團每升約1成，可推升阿里巴巴股價上升約1%。

每4個港人，就有1個抽螞蟻，詳見【下一頁】

螞蟻集團周五截止認購，據市場消息，截至周五上午11時，螞蟻集團IPO合共獲147萬人認購，凍結資金接近1.3萬億元，均創香港紀錄。除了螞蟻集團外，最開心的莫過於母公司阿里巴巴。

螞蟻IPO資料一覽

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阿里巴巴目前市值為8185億美元， 螞蟻上市估值約3100億美元。以阿里巴巴持有約33%螞蟻股權計算，阿里巴巴持螞蟻股份的價值約1000億美元，即佔阿里巴巴市值12%。以此推斷，螞蟻集團股價每升12%，阿里巴巴股價便會升1%。若螞蟻首日升幅達兩成，阿里巴巴股價可升約1.6%。

螞蟻集團快速納入各大指數，詳見【下一頁】

然而，計數歸計數，兩者升幅未必對等。以騰訊 （00700） 南非大股東Naspers 為例，Naspers持有騰訊逾3成股份，市值逾2400億美元，但其市值僅841億美元，未能完全反映持有騰訊股份的價值。

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編輯：吳敏芳

香港股票 螞蟻集團（06688） IPO 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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