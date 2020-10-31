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【iPhone 12】iPhone 12內藏四大地雷　MagSafe竟是最大問題？

科技 08:00 2020/10/31

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外媒日前發現，iPhone 12竟藏有四大地雷，更有機會影響日常生活？

蘋果iPhone 12系列日前已正式發售，有望望掀起自iPhone 6系列以來的史上最大換機潮。不過，各位讀者在購買iPhone 12前也應該考慮清楚！外媒日前發現，iPhone 12竟藏有四大地雷，更有機會影響日常生活？

【iPhone 12】iPhone 12 Pro需求旺盛　蘋果將增LiDAR雷達晶片訂單

【iPhone 12】iPhone 12 Pro內置「LiDAR」新功能　可即時量度身高

iPhone 12除了可支援 5G 網絡外，亦加入MagSafe功能，並共同推出「MagSafe卡套」。蘋果營銷副總裁Kaiann Drance接受訪問時提到，雖然信用卡的磁帶一般擁有較強的磁力，不會受iPhone 12的MagSafe磁吸式無線充電線圈影響。但其他例如酒店房卡、交通卡、通行證等，則有機會被iPhone 12影響而消磁。因此他建議，較容易被消磁的卡片宜存放於Apple原廠的MagSafe皮革銀包內，因為當中擁有內部屏蔽的設計。

與此同時，MagSafe出現另一個問題。蘋果日前提醒用家，在充電時切勿在iPhone和MagSafe充電器之間放信用卡、護照或鑰匙圈，因有機會損壞其RFID晶片和磁條。

【iPhone 12】 iPhone 12 或會出現消磁　蘋果建議使用MagSafe銀包 

此外，外國科技網站MacRumors也指出，MagSafe功率最高可達15W。但若使用舊款電源轉接器最多只能到13W，使用96W的MacBook Pro電源轉接器，也只有10W。因此用家必須另外購買蘋果自家最新的20W電源轉接器，才能享受到MagSafe最高的功率。

最值得一提的是，iPhone 12的5G續航力竟不及iPhone 11。相比iPhone 11，iPhone 12的電力少了2小時51分鐘，即使切換至4G，仍少53分鐘。不過，雖然iPhone 12 Pro的5G續航力仍輸iPhone 11 1小時18分鐘。但若轉換成4G，iPhone 12 Pro的續航力則比iPhone 11多出1小時。

【iPhone系列影相比拼】降價iPhone 11定iPhone 12？比拼人像＋夜攝效果

對iPhone 12系列有興趣的讀者，不妨再仔細考慮一下，才決定要否轉新手機啦！

責任編輯：曾曉汶

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