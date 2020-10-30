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【華為Mate 40】Mate 40中國版正式發布　支援數字人民幣　余承東︰預訂反映佳面臨缺貨

即市財經 18:05 2020/10/30

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華為Mate40正式於內地推出。

華為正式於內地發布Mate 40系列旗艦手機。華為消費者業務CEO余承東表示，Mate 40的預訂量已經超過了供應量，正「想盡千方百計解決供應問題，盡力讓大家都能用上Mate 40產品。」他又表示，最近因為缺貨，令華為手機的銷量下滑。

華為Mate 40此前已於外發布，而此次發布會正式推出了中國版。華為亦宣布，Mate 40系列是全球首款支持數字人民幣硬件錢包的智能手機，支持雙離線交易，收付雙方的設備無需網絡即可交易。

余承東又表示，無論有多大困難，業務都要繼續下去，要不斷通過技術研發為大家提供好產品。截至目前，華為全場景戰略下的連接設備數量已超10億。渠道方面，華為目前官方授權店已超過10萬家。

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編輯︰侯景成

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