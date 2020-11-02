亞洲信貸市場中的ESG挑戰與機遇

亞洲近年對環境、社會和管治（ESG）的重視程度大大提升。截至2020年6月，亞太區的ESG基金總規模為617.5億美元，而今年首季亞太區的ESG ETF規模亦達到70.1億美元，在兩年間增長3.5倍。隨著這一規模的迅速擴張，我們認爲對投資者而言，在亞洲評估這些風險時，結合個別情況個別分析與系統性的全面分析兩種方法，是至關重要的。

按全球標準來看，中國企業在永續發展方面的得分往往甚低。鑒於某些中國企業的ESG評分低於標準，很可能因此而便被否定其投資潛力。然而，事實並非總是如此。

案例一：中國最大的電子商務零售商（按營收計算）京東(09618)的股權結構長期以來一直受到質疑。截至2020年3月，創辦人兼行政總裁劉強東持有的及代持的京東集團股權16.2%，投票權為78.7%。投票權高度集中令京東在管治風險方面的得分較低。然而，京東的董事會成員組合均衡，大多數成員均為獨立非執董。除了長期以來是上市和受監管的機構外，京東還制定了審慎的財務政策，淨現金狀況穩健。

另外，由於京東對實體店的依賴程度較低，加上其高效分銷網絡覆蓋全國等，因此較其他國内競爭者更有條件應對新冠疫情的影響。其產品種類繁多，故此有能力消化激增的需求及消費模式突變所帶來的衝擊。雖然在現時的ESG框架上，京東的表現較為遜色，但整體而言其ESG發展趨勢是正面的。

案例二：中國冶金科工(01618)為國有工程建築公司，冶金、建築和交通基建等工程與建築項目佔公司收入88%。由於公司的資源開發業務會造成污染，公司在E和S的得分難免較低。

然而，中冶的採礦業務規模有限，加上有保護環境和合規的往績，因此減低了相關風險。此外，我們認爲中冶面對的管治風險相對較低。中冶在滬港兩地上市，需要向公眾提供充分的透明度。此外，公司的最終所有權，亦意味其受到中央政府的監察。