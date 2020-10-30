  • 24°C
香港時間 : 20201030日 (五) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】諾丁漢郡防疫措施升最高級別 年輕人提前慶祝萬聖節

環球社會熱點 18:04 2020/10/30

分享：

英國諾丁漢郡周五（30日）將防疫措施升至最高級別，當地年輕人提前上街慶祝萬聖節。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未退，諾丁漢郡（Nottinghamshire）確診飆升，在當地時間周五將防疫措施升級，至第三級別。部分商店將關門，晚上10點後不能賣酒精飲品。封城前一晚，不少年輕人換上奇裝異服上街，趕在新防疫措施實施前，慶祝萬聖節。

截至周三（28日），諾丁漢郡有413名新冠肺炎患者在醫院留醫，比首波疫情高峰期多4成。諾丁漢郡公共衛生總監表示，當地60歲以上的感染率飆升，引起關注。

【英國疫情】資助外出食飯累事 研究指顯著推升確診【下一頁】

諾丁漢郡宣布在當地時間周五（30日）進入防疫封城的最高級別，博彩商店、桑拿浴室、紋身店和美甲沙龍必須關閉。當地晚上9點後，商店不能出售酒精飲品，在餐廳則可提供究竟飲品至晚上10點。

當地年輕人把握新防疫措施實施前，換上奇裝異服上街，提早出街慶祝萬聖節，大部分人沒戴口罩。

下周一（11月2日）起，西約克郡（West Yorkshire）亦會將防疫措施升級，至最高級別；屆時全國將有超過1100萬人的生活受最高級別的防疫措施影響，佔全國人口19.6％。

【英國疫情】倫敦帝國學院：英格蘭每日近10萬人感染【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

相關文章

【法國疫情】封城一個月前夕 民眾搶購廁紙、髮型屋外排長龍（多圖）
今日
【法國疫情】封城一個月前夕 民眾搶購廁紙、髮型屋外排長龍（多圖）
【歐洲第二波疫情】西班牙延長緊急狀態至明年5月
今日
【歐洲第二波疫情】西班牙延長緊急狀態至明年5月
【美國疫情】增9.1萬確診創新高 大選關鍵州成重災區
今日
【美國疫情】增9.1萬確診創新高 大選關鍵州成重災區
【英國疫情】KFC逆市招聘5400人 封城外賣需求激增
2020/10/26
【英國疫情】KFC逆市招聘5400人 封城外賣需求激增
【英國疫情】英格蘭確診每9日翻倍 約翰遜拒封城受壓
2020/10/29
【英國疫情】英格蘭確診每9日翻倍 約翰遜拒封城受壓
疫情 口罩 約克郡 英國 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月30日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】倫敦帝國學院：英格蘭每日近10萬人感染
【英國疫情】倫敦帝國學院：英格蘭每日近10萬人感染
【美國大選】奧巴馬：獨裁者冀特朗普贏 因特朗普予着數
【美國大選】奧巴馬：獨裁者冀特朗普贏 因特朗普予着數
新型冠狀肺炎全球疫情（10月30日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月30日 時間18:00）
【法國恐襲】尼斯教堂遇襲3死 有人被斬首亡 當局提高全國恐襲警戒
【法國恐襲】尼斯教堂遇襲3死 有人被斬首亡 當局提高全國恐襲警戒
【新冠疫情】要求顧客戴口罩購物 32歲保安遭狂刺27刀
【新冠疫情】要求顧客戴口罩購物 32歲保安遭狂刺27刀
【英國疫情】英格蘭確診每9日翻倍 約翰遜拒封城受壓
【英國疫情】英格蘭確診每9日翻倍 約翰遜拒封城受壓