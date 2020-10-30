【英國疫情】諾丁漢郡防疫措施升最高級別 年輕人提前慶祝萬聖節

▲ 英國諾丁漢郡周五（30日）將防疫措施升至最高級別，當地年輕人提前上街慶祝萬聖節。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未退，諾丁漢郡（Nottinghamshire）確診飆升，在當地時間周五將防疫措施升級，至第三級別。部分商店將關門，晚上10點後不能賣酒精飲品。封城前一晚，不少年輕人換上奇裝異服上街，趕在新防疫措施實施前，慶祝萬聖節。

截至周三（28日），諾丁漢郡有413名新冠肺炎患者在醫院留醫，比首波疫情高峰期多4成。諾丁漢郡公共衛生總監表示，當地60歲以上的感染率飆升，引起關注。

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諾丁漢郡宣布在當地時間周五（30日）進入防疫封城的最高級別，博彩商店、桑拿浴室、紋身店和美甲沙龍必須關閉。當地晚上9點後，商店不能出售酒精飲品，在餐廳則可提供究竟飲品至晚上10點。

當地年輕人把握新防疫措施實施前，換上奇裝異服上街，提早出街慶祝萬聖節，大部分人沒戴口罩。

下周一（11月2日）起，西約克郡（West Yorkshire）亦會將防疫措施升級，至最高級別；屆時全國將有超過1100萬人的生活受最高級別的防疫措施影響，佔全國人口19.6％。

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責任編輯：葉芷樺

