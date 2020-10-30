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恒指挫479點 螞蟻集團IPO截飛 消息指155萬人認購

即市財經 18:12 2020/10/30

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財經焦點速覽

恒生指數今日收市報24107點，挫479點；ATMX中僅小米 （01810） 逆市靠穩升不足1%，美團 （03690） 創新高後倒跌3%，阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 分別跌3.1%及2.3%。史上最強IPO螞蟻集團 （新上市編號：06688） 今日截止認購，據市場消息，合共獲155萬人認購，凍資逾1.3萬億元，創港股紀錄。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數跌479點　美團創新高後倒跌3%小米逆市穩（不斷更新）

【螞蟻IPO上市】155萬人認購螞蟻集團　平均每人認購210手、凍資超過1.3萬億

【企業WVR】港交所僅容許企業WVR第二上市、未允第一上市　「監管機構須時監察」（第二版）

歐達禮：證監會有決心維持市場信心　主動提及國安法、壹傳媒炒風

【內銀業績】國有內銀悉數放榜　工行上季少賺4.65%、招行盈利升0.7%（不斷更新）

【盈警】 莎莎發盈警　料今年財年首6個月虧損最多擴大8.2倍

【精選投資分析】

港股11月上升率超過五成（第四版）

【螞蟻上市】趕在美國大選前招股 勿忘螞蟻政治風險（螞蟻系列之四）

【十四五規劃】未來5年投資指引 一文看清六大受惠板塊（第二版）

【明珠轉暗】長和持赫斯基股權降 價值提升行動憧憬增（第三版：新增券商近月目標價表）

【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股？

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【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產

欄名 : 財經焦點速覽

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螞蟻集團（06688） IPO 指數 恒生指數

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