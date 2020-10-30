恒指挫479點 螞蟻集團IPO截飛 消息指155萬人認購

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【蘋果日報】壹傳媒盈喜 料虧損按年減半
恒生指數今日收市報24107點，挫479點；ATMX中僅小米 （01810） 逆市靠穩升不足1%，美團 （03690） 創新高後倒跌3%，阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 分別跌3.1%及2.3%。史上最強IPO螞蟻集團 （新上市編號：06688） 今日截止認購，據市場消息，合共獲155萬人認購，凍資逾1.3萬億元，創港股紀錄。
【今日財經焦點】
【港股市況】恒生指數跌479點 美團創新高後倒跌3%小米逆市穩（不斷更新）
【螞蟻IPO上市】155萬人認購螞蟻集團 平均每人認購210手、凍資超過1.3萬億
【企業WVR】港交所僅容許企業WVR第二上市、未允第一上市 「監管機構須時監察」（第二版）
歐達禮：證監會有決心維持市場信心 主動提及國安法、壹傳媒炒風
【內銀業績】國有內銀悉數放榜 工行上季少賺4.65%、招行盈利升0.7%（不斷更新）
【盈警】 莎莎發盈警 料今年財年首6個月虧損最多擴大8.2倍
【精選投資分析】
【螞蟻上市】趕在美國大選前招股 勿忘螞蟻政治風險（螞蟻系列之四）
【十四五規劃】未來5年投資指引 一文看清六大受惠板塊（第二版）
【明珠轉暗】長和持赫斯基股權降 價值提升行動憧憬增（第三版：新增券商近月目標價表）
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