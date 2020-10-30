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比環球貿易廣場更高 大堡礁120年來發現新「珊瑚塔」

環球政經 17:50 2020/10/30

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美國一個研究團隊在大堡礁新發現一座「珊瑚塔」，為120年來首次發現新的珊瑚礁，「珊瑚塔」的高度比美國帝國大廈及本港最高環球貿易廣場更要高。

【單邊開放】和紐西蘭建「旅遊氣泡」澳洲取消入境隔離下一頁

美國施密特海洋研究所早前派出科研船，到澳洲大堡礁北部海床，進行例行的海底測繪，意外發現這個「珊瑚塔」。研究所利用水下機械人拍攝片段記錄「珊瑚塔」外型，其底部呈刀片狀，寬一千五百米，高五百米，最高處距離海面僅四十米。

【移民英國】逾四成港人想移民英國成首選　計劃移民人數創近3年新高下一頁

由於「珊瑚塔」上半部分以海扇等軟珊瑚為主，該處含隨強洋流和深水上升流攜帶的豐富營養物質。而「珊瑚塔」能夠有這個規模，相信是經過數千年由一代一代珊瑚生長而成。
研究團隊表示，這個發現「出乎意料」，有關區域不為人知，證明人類對海洋所知甚少，變相即可以不斷在海洋中發現更多未知結構和新物種。

 

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撰文 : 林展鋒

澳洲 大堡礁 環球貿易廣場

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