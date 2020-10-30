無懼疫巿長洲仔崔護重來落戶東大街 主打長洲風味

老闆叫DAY仔，正宗長洲仔，所以又叫長洲DAY仔。廿幾年前同拍檔廚師阿強係長洲開咗間「長洲DAY仔麵」，專賣長洲風味豬扒麵同炸雲吞。據DAY仔講，當年生意唔錯，小店唔算賺大錢不過收入都算穩定。也許當時年紀小，唔甘心困係小島，幾年後結束左舖頭，兩兄弟分道揚鑣向外闖。轉眼間廿年過去，DAY仔係保險業薄有成就，而阿強則繼續係飲食界打拼，廚藝當然亦大有進步。係年中一次聚會，兩兄弟再度碰頭，當時仲有舊街坊係度，言談間佢哋都好懷念當年舖頭既情懷同味道，傾傾下就有左重開長洲DAY仔麵既構思。

咩係小島飲食情懷? DAY仔就話, 最主要係人情味. 坊間好多車仔麵, 由點餸,食麵, 到埋單一陣間搞掂哂，流水作業快靚正, 係商業角度梗係好, 但總係好似少咁D野. 當年長洲主要做街坊生意, 每日見住熟悉既面孔吹下水, 講下狗仔又傾下仔女, 感覺好似一家人.

廿年後崔護重來變左做車仔麵，當然亦要加入新元素。廚師發辦唔係高級日本餐廳先有架咩？DAY仔講, 以前係長洲開麵店時, 好多街坊或者遊客入黎幫襯時，食咩都會叫佢揸主意。當時食物選擇唔多好簡單，不過到今天既車仔麵店, 食物種類林林總總，所以就有左廚師發辦麵呢個諗住法：阿強會按心水提供八款以上當日最新鮮最醒神既精選餸，等客人可以翹埋雙手輕輕鬆鬆等食好野。

叄墨麵顧名思義就係以三款墨魚餸做主打：鹵水墨魚片，白約墨魚頭同墨魚丸。有咩咁特別？墨魚片係用長洲秘製鹵水汁煮過，而阿強就會將墨魚頭白灼到啱啱好，咁樣食落就會鮮甜爽嫩。

呢度都開左業成4個月, 已經儲落一班熟客, 定時定候會黎食下麵吹下水, 感覺有啲好似返左以前長洲舊舖咁，呢樣就係DAY最希望見到既。佢話，其實諗諗吓都覺得自己幾勇，疫情下飲食業難做就係人都知，不過佢有信心小島風味食物同情懷係市區都會有市場，可以係競爭激烈既東大街生存到。

▲ 叄墨麵

▲ 廚師發辦麵

▲ 長洲風味豬扒及炸雲吞

(資料由客戶提供)

