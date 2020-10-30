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大馬前首相發文: 穆斯林有權殺害數百萬法國人

環球政經 17:03 2020/10/30

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法國南部尼斯周四發生斬人案，造成3人死亡和多人受傷，當局懷疑是伊斯蘭激進分子所為。馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）事後在社交網站發文表示，穆斯林有權殺害數百萬名法國民眾，及後有關爭議言論被網站移除。

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一向反對西方文化的馬哈蒂爾在帖文提到，提到一名法國老師因向學生展示伊斯蘭教先知穆罕默德的諷刺漫畫遭斬首的事件，表示並不認同這種攻擊，但言論自由不包括「侮辱他人」。他又指法國人在歷史進程屠殺數百萬人，當中很多是穆斯林。穆斯林有權憤怒，並為過去的屠殺而殺害數百萬法國人。

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馬哈蒂爾又表示，穆斯林未採用「以眼還眼」的法律。穆斯林沒有。法國人亦不該採用。雖然帖文並無正面提及尼斯襲擊事件，但言論仍引發網民爭議，不少網民留言要求社交網站刪除帖文，其後帖文被移除。

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撰文 : 林展鋒

法國 馬哈蒂爾 馬來西亞 尼斯 伊斯蘭教

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