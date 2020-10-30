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新西蘭料通過法案 安樂死合法化明年11月生效

環球政經 16:01 2020/10/30

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新西蘭日前為安樂死合法化進行公投。經初步點算結果，料將通過安樂死合法化，預計下年11月正式生效，意味新西蘭成為第7個安樂死合法化的國家。

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新西蘭去年通過《終止生命選擇法》（End of Life Choice Act），並於本月中舉行大選的同時，分別就安樂死及大麻合法化展開公投。目前已有約83%選票完成點算。

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新西蘭選舉委員會公布初步點票結果，安樂死合法化得到65.2%選民支持，33.8%反對，法案料將獲得通過。而大麻合法化暫時只有46.1%選民支持，53.1%人反對。選委會表示，雖然仍未計算約50萬張選票，但這些選票不足以改變公投結果。根據新西蘭法律，在逾50%的選民支持通過該法下，該法就能生效。

法案列明要申請安樂死，必須為18歲或以上新西蘭公民，身患絕症，可能在六個月內去世且活動持續顯著衰退、必須具備作決定的能力等。病人獲兩名醫生批准後，才能被處方藥物。患有精神衰弱、因高齡或殘疾而申請的人士將不符合資格。

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撰文 : 林展鋒

新西蘭 選舉 安樂死
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