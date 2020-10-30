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【Trick or Treat】齊過綠色萬聖節! 英國專家倡5種再用南瓜好方法

環球政經 20:29 2020/10/30

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一年一度萬聖節就到啦! 在各位慶祝時，刻上表情的南瓜想必是派對的必備物之一，但有沒有想過派對後應怎樣處理? 有英國環保公益組織Hubbub提出5種方法，讓南瓜在萬聖節後還能夠妥善運用，減少食物浪費。

Hubbub針對3,000名英國成年人進行一項調查，因應新肺炎疫情影響，今年僅有33%的家庭仍有計劃慶祝萬聖節，並舉行Trick or Treat遊戲，較去年下跌14%。Hubbub預計，今年將逾2,400萬顆南瓜被雕刻成南瓜燈，但當中有超過一半，即約1,287萬顆南瓜不會被食用並直接丟棄；據組織去年的調查顯示，2019年有近16%受訪者直接丟棄南瓜，並以此估算今年也將會有200萬顆南瓜丟棄。

調查更發現，3,000名受訪者中有14%人直言南瓜並不是食物，只有42%人士才有意識到雕刻南瓜原來可食用!

調查顯示六成港人抗疫期間增磅　邊款零食最受歡迎？：【下一頁

西貢海下遊客中心暫定下月開幕　設計概念源自傳統村莊（內附圖）：【下一頁

Hubbub食物計劃負責人Tessa Tricks亦提出5種作法，希望消費者能找到合適方法來處理南瓜。

1. 堆肥，南瓜是有機材料，可成為肥料和士壤調理劑。

2. 餵給野生動物，將剩下的南瓜切成大塊供狐狸、獾、松鼠與刺蝟等動物食用。鳥類則喜歡南瓜種子，可以在雕刻南瓜時留起種子，經烤箱烘焙乾燥後，添至鳥用餵食器。

3. 另類裝飾，南瓜經過雕刻後，會加速腐爛，相反採用拼貼等方式，製作不一樣的南瓜。

4. 當作食用食材，南瓜含有維生素E、C與部分維生素B，以及以及β-胡蘿蔔素；從外皮到種子都可以用於料理，可參考網上食譜，令南瓜變得更美味！

5. 煮成流質食品，做成南瓜湯、南瓜奶昔等飲料。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

 

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