  • 24°C
香港時間 : 20201030日 (五) 22:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定期存款】半年港元息最高1.2厘　3中小行鬥加短存硬撼iBond

即市財經 22:13 2020/10/30

分享：

市料大小銀行在水浸下，仍爆快閃搶存戰，主因窺伺凍資王逾萬億元的新股退款商機。

10月已屆尾聲，受螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 凍資逾1.3萬億元影響，本周3間中小行鬥加港元定期存款息率，齊向短存埋手。專家料下周已是11月開局，當世紀新股招股解禁後，短錢需求壓力驟減，但市料大小銀行在水浸下，仍爆快閃搶存戰，主因窺伺凍資王逾萬億元的新股退款商機。

螞蟻凍資勁過工行，詳見【下一頁】

瞄準萬億螞蟻退款  料推特惠息吸客

熱錢湧港迎螞蟻IPO，最近大行鬥忍手休戰，只是中小業界頻出擊，單以10月倒數的一周來看，天星（Airstar Bank）及滙立銀行（WeLab Bank）兩間虛擬銀行，以及大新 （02356） 齊加3個月年息。反觀招商永隆、東亞 （00023） 及華僑永亨卻減此短存；集友則加完又減。

    點擊圖片放大

正因虛擬銀行突擊，高息榜亦稍變，滙立及天星齊把3個月年息加至1.2厘，因而變雙季軍（見表），但暫難挑戰工銀亞洲冠絕全城的5.2厘。半年期方面，天星亦加至1.2厘而續高踞冠軍。至於1年期，基於富邦撤去0.8厘息，惟天星保持不變，亦晉級取代成季軍。這間虛擬銀行亦罕有在短中長息的3個存期皆上榜。

外幣又有哪些選擇？詳見【下一頁】

展望下周甫踏入11月的市況，專家指即使港滙稍為轉弱，但深信本港暫不會有走資潮，且因拆息回軟，按理銀行毋須急於撲水加息搶存。不過，大小銀行皆瞄準涉資高達萬億元的螞蟻退款，料爭相鬥出特惠息吸客。

iBond將於11月5日截止認購，銀行表示，iBond認購反應不俗。

銀行券商齊吸iBond資金，詳見【下一頁】

iBond認購日程

    點擊圖片放大
    +3
    +2

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，港滙及拆息先跌，但基於3大主因，料年底前本港仍無懼撤資走錢：（1）靜觀下周二（11月3日）美國總統大選結果，唯恐暫勝負難料，歐洲疫情又惡化，國際資金爭相東來避險；（2）中資等游資暫泊港，主要擔憂中美脫鈎被制裁等風險；（3）中概股回流來港上市潮不變。

註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】    

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 港元定期存款

最新專欄文章 更多

【港元定期存款】工銀3個月港元定存息5.2厘 港滙稍轉弱兩中小行照減存息
2020/10/29
【港元定期存款】工銀3個月港元定存息5.2厘 港滙稍轉弱兩中小行照減存息
【港元定期存款】虛銀天星半年港元定存息加至1.2厘 迎戰螞蟻IPO+iBond出擊
2020/10/26
【港元定期存款】虛銀天星半年港元定存息加至1.2厘 迎戰螞蟻IPO+iBond出擊
【港元定期存款】3個月港元定存5.2厘 撼贏iBond兩厘保底息
2020/10/26
【港元定期存款】3個月港元定存5.2厘 撼贏iBond兩厘保底息
【港元定期存款】中小行1年港元定存息減至0.8厘 銀行「水浸」現減息潮？
2020/10/21
【港元定期存款】中小行1年港元定存息減至0.8厘 銀行「水浸」現減息潮？
【港元定期存款】富邦1年港元定存息減至0.9厘 無懼拆息轉升
2020/10/19
【港元定期存款】富邦1年港元定存息減至0.9厘 無懼拆息轉升
定期存款 港元定期存款 港滙 iBond 總統大選 WeLab 工銀亞洲

上一篇文章

【Apple業績】蘋果大中華銷售急跌29%、創6年新低　庫克：中國5G完善利iPhone12

下一篇文章

【另類健康碼？】港府擬推「安心出行」App　紀錄市民行程、警示風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO上市】螞蟻集團成「億萬富翁製造廠」　馬雲朋友圈趙薇身家暴漲
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團成「億萬富翁製造廠」　馬雲朋友圈趙薇身家暴漲
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO獲155萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO獲155萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者11月2日起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者11月2日起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成
【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO孖展凍資近5000億　滙豐借出1500億、券商破紀錄成績（不斷更新）
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO孖展凍資近5000億　滙豐借出1500億、券商破紀錄成績（不斷更新）
【開市9點半】驚搶唔到螞蟻新股？專家教奇招：博3手iBond回報或更高
【開市9點半】驚搶唔到螞蟻新股？專家教奇招：博3手iBond回報或更高