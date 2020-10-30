【港元定期存款】半年港元息最高1.2厘　3中小行鬥加短存硬撼iBond

▲ 市料大小銀行在水浸下，仍爆快閃搶存戰，主因窺伺凍資王逾萬億元的新股退款商機。

10月已屆尾聲，受螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 凍資逾1.3萬億元影響，本周3間中小行鬥加港元定期存款息率，齊向短存埋手。專家料下周已是11月開局，當世紀新股招股解禁後，短錢需求壓力驟減，但市料大小銀行在水浸下，仍爆快閃搶存戰，主因窺伺凍資王逾萬億元的新股退款商機。

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瞄準萬億螞蟻退款 料推特惠息吸客

熱錢湧港迎螞蟻IPO，最近大行鬥忍手休戰，只是中小業界頻出擊，單以10月倒數的一周來看，天星（Airstar Bank）及滙立銀行（WeLab Bank）兩間虛擬銀行，以及大新 （02356） 齊加3個月年息。反觀招商永隆、東亞 （00023） 及華僑永亨卻減此短存；集友則加完又減。

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正因虛擬銀行突擊，高息榜亦稍變，滙立及天星齊把3個月年息加至1.2厘，因而變雙季軍（見表），但暫難挑戰工銀亞洲冠絕全城的5.2厘。半年期方面，天星亦加至1.2厘而續高踞冠軍。至於1年期，基於富邦撤去0.8厘息，惟天星保持不變，亦晉級取代成季軍。這間虛擬銀行亦罕有在短中長息的3個存期皆上榜。

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展望下周甫踏入11月的市況，專家指即使港滙稍為轉弱，但深信本港暫不會有走資潮，且因拆息回軟，按理銀行毋須急於撲水加息搶存。不過，大小銀行皆瞄準涉資高達萬億元的螞蟻退款，料爭相鬥出特惠息吸客。

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東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，港滙及拆息先跌，但基於3大主因，料年底前本港仍無懼撤資走錢：（1）靜觀下周二（11月3日）美國總統大選結果，唯恐暫勝負難料，歐洲疫情又惡化，國際資金爭相東來避險；（2）中資等游資暫泊港，主要擔憂中美脫鈎被制裁等風險；（3）中概股回流來港上市潮不變。

註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源