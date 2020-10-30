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【5G網絡】Linksys推出5G Wi-Fi蛋　CSL率先開賣

科技 18:17 2020/10/30

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鴻騰精密科技旗下的Linksys今（30日）宣佈，於香港推出全港首個支援WiFi 6的5G流動熱點Linksys 5G Mobile Hotspot，即俗稱的WiFi蛋。初推出將由CSL Mobile率先發售。

5G網絡全面普及！鴻騰精密科技旗下的Linksys今（30日）宣佈，於香港推出全港首個支援WiFi 6的5G流動熱點Linksys 5G Mobile Hotspot，即俗稱的WiFi蛋。初推出將由CSL Mobile率先發售。

【小米手機】Mi 10T系列5G正式抵港　下月6日率先預售

iPhone 12開賣│一文看清iPhone 12新機　5G月費上台服務優惠（不斷更新）

是次Linksys推出的Mobile Hotspot採用了高通SDX-55處理器及射頻（Modem-RF）系統，提供FastConnect 6800技術，能支援 n1、n3、n28、n41、n78 以及 n79等5G頻譜，同時亦能夠向下兼容 4G LTE。

當接收4G或5G訊號，Mobile Hotspot將以WiFi 6制式供其他裝置連接，最多可同時支援 15 部裝置。下載速度最高達1.5Gbps，支援最快1800Mbps網絡速度。

CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠表示，Linksys 5G Mobile Hotspot可讓客戶無論身處戶內或戶外，都能盡享CSL Mobile提供的5G網絡覆蓋。

CSL宣布，由即日起，凡購買Linksys 5G Mobile Hotspot並選用指定csl/1O1O 5G服務計劃（150GB或300GB）的用戶，便可獲Airbox全無線流動電源一部（建議零售價：港幣1,688元）。同時，csl客戶可享2,000 Club積分，而1O1O客戶可享5,000 Club積分。

【無限5G數據】1O1O夥Microsoft香港合作　5G科技助企業應對新常態

責任編輯：曾曉汶

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