【美國大選觀戰指南】特朗普務必死守這4州

▲ 特朗普今屆美國大選如未能於鐵鏽帶州分順利連取三城，就務必死守德州等4州。

美國大選11月3日舉行，多個關鍵州分的選情備受矚目。美國總統特朗普上屆美國大選以明顯優勢，於德州、佐治亞州、艾奧瓦州及俄亥俄州取勝。但外界憂慮特朗普於今屆美國大選，如未能於鐵鏽帶州分順利連取三城，特朗普就務必死守德州等4州。

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其中佐治亞州票站於本港時間周三（11月4日）早上8時關門；俄亥俄州票站於同日早上8時半關門；德州票站於同日早上9時關門；艾奥瓦州票站於同日早上11時關門。

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特朗普上屆大選同樣全勝4州，勝出幅度比在陽光帶州分更大，領先對手希拉莉介乎5至9個百分點。因此，特朗普是次必須全數守住。因為特朗普有可能於密歇根州、威斯康星州及賓夕法尼亞州受挫，如同時未能穩守艾奧瓦州或佐治亞州，特朗普勝出大選的機會將會大減。

特朗普一直於這些州分加強防守，甚至在大選前最後階段，仍堅持親赴佐治亞州和俄亥俄州拉票。

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但拜登一直試圖反奪德州及佐治亞州。《天空新聞》分析認為，拜登將會贏得大多數拉丁裔的支持。他如能爭取60歲或以上的拉丁裔長者選民支持，就可將德州、佐治亞州等州分由紅州變藍州，即從傾向共和黨州分變為傾向民主黨州分。

雖然這4個州對拜登而言不是非取不可，但就連美國前總統奧巴馬這個民主黨重量級人馬，於兩屆大選也無法攻下德州和佐治亞州。拜登如能於德州等傳統紅州染藍，料其能夠穩勝。

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責任編輯：鄭錦玲