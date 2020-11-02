【一家四口 離家出走】岑皓軒：沖繩的白金旅遊秘書？

沖繩這個島，不大也不小。項目發展日新月異，對一些「回頭客」來說，要找出這些新奇有趣的活動並非易事。所以便衍生出「白金秘書旅遊服務」，就是旅客的專業助理，為客人度身訂造旅程，提供各種深度旅遊資訊，例如道地美食和打卡秘景，還有民宿安排，預訂租車及各項體驗活動等一條龍服務。

沖繩發展空間大

首先提供白金秘書的香港人毛詠詩（Suki），去年開設臉書專頁「沖繩旅毛」，提供一站式諮詢給中文市場。她原本是酒店工作二十多年的集團總監，負責管理在香港和中國的酒店和公寓。2013年沖繩減壓之旅後，便愛這慢活節湊，喜歡潛水的Suki，經常回到沖繩，從中了解沖繩的旅遊業市場發展。日本政府在2016開始在香港和台灣大力地推廣沖繩，Suki認為發展空間大，便放棄高薪厚職，以「業內人士」的履歷，隻身到沖繩發展。

Suki說：「來沖繩後要適應日本生活文化潛規則，有幸不少朋友已在沖繩生活一段時間，所以經常向他們請教，深深體會「出外靠朋友」。在香港工作壓力大，每天都是重複的人事問題和決策。但在沖繩新生活上沒有壓力，而且環境亦讓你懂得如何享受人生，換來滿足感。」

疫情後生意將更好

關於Suki的主要工作，她自嘲有職業病，笑道：「人在沖繩，帶着一家人有老有嫩，如遇語言不通，很難在網上搜尋解決答案。而且日本的漫遊數據卡，令旅客不能透過電話聯絡，但沖繩旅毛有自家APP，可以即時聯絡，成為強大支援。」沖繩旅毛在整個旅程都保證有中文的溝通服務。客人在任何時間都可直接對話，會以最快時間幫他們解決問題。」

在疫情下，Suki並沒有放軟手腳，不斷與工作夥伴討論旅遊主題的推廣和報道，會按編製好時間表分工，有需要就即時溝通，時刻清楚自己的進度。然而公餘時間當然就是親親大自然和海洋，同時探索發掘更多沖繩的樂趣帶給我們的客人。當中她最愛就是與美軍朋友去潛水，雖然要背着裝備爬石游繩到一些位置下水，卻順便可鍛練身體。

對於疫情後的沖繩，樂觀的Suki相信旅遊生意會比疫情前更好！原因是沖繩的機票和住宿費用性價比較高，疫情後因經濟收入已有影響，大多遊客未必考慮遠而貴的旅遊國家，沖繩地理位置有優勢。另外我們公司亦會關注防疫問題，例如車廂和民宿必須做足清潔消毒，保障客人安全。Suki認為日本解封最快都要到12月，但要視乎香港是否仍然需要回港後14天隔離。另一方面，也要觀察日本稍後對於香港的免簽會否放寬，但我們很有信心暫時日本政府在奧運舉辦前不會有太大變動。