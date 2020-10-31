【都市診療室】頭髮止血帶綜合症

產後媽媽常見脫髮問題，多數人只着眼於頭髮大量散落，擔心何時能長回，卻從來沒有想到掉下的髮絲一旦纏着寶寶的手指腳趾，隨時會影響其指尖血液循環，若未能及早解除，可致指尖組織壞死變黑需切除。真人真事病例，筆者早前才處理過一宗。

數月前有媽媽向筆者求醫，指她的4個月大兒子其中一隻腳趾仔，無緣無故紅腫起來，由於嬰孩的腳趾仔多是長得胖胖像花生粒，單憑肉眼難以察覺有甚麼異樣，媽媽只摸到腫起的腳趾頭下經常是濕濕的，而且像是有個環圈着趾甲底部。

她之前向另一醫生求診，判斷為發炎感染，處方抗生素藥膏後，腳趾仔不再紅腫，但那個小圈環持續兩三周仍未消退。對此，筆者也感到很奇怪，故將男嬰腳趾患處的照片放大仔細觀看，才發現有一條很幼的黑色綫，疑是纏着腳趾仔。

最後，筆者利用放大鏡和長尖咀的手術鉗，才能將該黑色綫取出，原來是一絲頭髮，緊緊地纏着腳趾足足兩個圈。幸好仍屬及早發現，而且髮圈未有愈纏愈緊而進一步影響指頭血液循環，否則隨時會令肌肉壞死。不過，因為髮圈緊緊纏着男嬰的腳趾甲床，故也影響他的指甲生長。

建議產後蓄短髮

類似病例在醫學上名為「頭髮止血帶綜合症」，多發生在2至4個月大的嬰兒身上，由於嬰兒逐漸長大會開始手舞足蹈，左抓抓，右撑撑，手仔腳仔便有機會纏住一些綫頭、髮絲之類，若洗澡時沒有將之洗掉，這些絲綫便會因而纏住指頭。最常見的患處是腳趾，亦有病例是生殖器官被髮絲纏住，其危險性不容輕視。

雖然本港以往較少發現類似病例，但不代表不會發生，因此，父母緊記在清洗嬰兒衣物、拳套仔和睡袋時，要將之反轉來洗，確保裏面不會藏有綫頭和髮絲，尤其產後媽媽常有脫髮問題，很多時也無留意可能有髮絲落在嬰兒附近。

新任媽媽若是蓄長髮，最好能將之束起來，若能將長髮剪短，對照顧嬰孩亦會較安全。筆者曾在同行中聽聞，有媽媽與年幼嬰兒同床睡覺時，自己的長髮纏住了孩子的頸仔也不知道，嬰兒其後大哭，才被同睡的丈夫發現，立刻解開纏着嬰兒頸項的頭髮，並帶嬰兒到急症室求醫，幸好最後平安無事。