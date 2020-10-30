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【小米股價】小米香港上半年收入升近三成　Mi10T系列即將開售

即市財經 17:13 2020/10/30

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小米宣布，香港正式推出Mi 10T系列。

小米 （01810） 香港及台灣總經理羅燕表示，上半年小米香港總收入按年升近29.38%，在疫情之下，手機出貨量按年增長12%，手機單價按年漲9%，而非手機產品出貨量按年大升42.6%，反映小米產品受香港消費者歡迎。小米全日升近1%，收報22元，成交58億元。

小米香港推3款5G新機  售價2099元起

圖解小米Mi10T系列價格及配置

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小米同時宣布，推出3款5G新機，Mi10T Lite 5G、Mi10T 5G以及Mi10T Pro 5G，價格分別為2099元、3399元、3699元，將於11月6日早上10時於全渠道預售，12日起正式開售。

羅燕說，在香港市場，小米10 Pro為最暢銷的機型之一。香港今年4月實現5G商用，隨著營運商深化5G服務，5G手機價格愈加親民，相信下半年5G手機佔比進一步提高。她認為，蘋果早前推出首款5G手機，吸引更多用戶轉用5G月費套餐，為整個市場由4G轉向5G起到推動作用。

下半年引更多智能家居產品到港

羅燕表示，在智能家居產品中，空氣淨化機、手環、手持吸塵器機、掃拖一體智能機器人等多款產品在港熱銷。下半年將會引入更多智能家居產品，包括受歡迎的34吋顯示器，預計雙11將引入23.8吋的顯示器，相信亦會受大眾歡迎。

至於備受期待的小米電視，她則稱，由於小米電視中的內容授權，在中港兩地有些不同，正在努力溝通，希望盡快與大家見面。

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編輯：陳華

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