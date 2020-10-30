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【薪酬調查】廣東省應屆畢業生入職月薪不升反跌　與香港畢業生月薪差多少？

環球政經 17:43 2020/10/30

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香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心聯同多個機構，合辦「2020 粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，調查發現廣東省2020 年度應屆畢業生的平均入職月薪比去年略為下調，其中以投身「研發」及「生產」職能的碩士或以上學歷的畢業生平均入職薪金為最高，分別有8,239人民幣（約9,525港元）及7,698人民幣（約8,899港元）。

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廣東省應屆畢業生的平均入職月

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調查亦訪問了香港的企業，數據顯示，本港應屆畢業生的平均入職薪金較去年略高。當中最低的為「銷售」職能的香港中學文憑畢業生，入職平均起薪只有1.1萬元，最高的平均月薪的為「工程」職能的碩士或以上畢業生，平均起薪點為港幣17,587 元。

本港應屆畢業生的平均入職月薪

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本港應屆畢業生的平均入職月薪較廣東省的高，惟調查亦顯示，今年及預測明年兩地的平均薪金調整幅度，以廣東省的加薪幅度為最多，分別介乎4.4%至5.0%之間，及5.2%至5.6%之間，香港的亦為介乎2.2%至2.4%之間，及介乎1.7%至1.8%之間。

本港過去5年平均薪酬調整幅度

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責任編輯：楊子瑩

人力資源 畢業 香港 廣東省

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