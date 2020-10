BBC新規維護中立 禁記者參與爭議遊行及讚好偏袒帖文

按正統新聞理論,專業的記者應該嚴守中立,英國廣播公司(BBC)為維持客觀、旁觀的形象,推出新的記者守則,下令旗下新聞記者不得參與有爭議的集會。BBC並禁止員工在社交謀體,對明顯的偏頗帖文讚好。

《衛報》報道,BBC為強化不偏不倚的公共形象,反擊外界指部分員工有偏見的指控,周四推出新守則,禁止旗下記者參加「涉及有爭議議題的示威或集會」(public demonstrations or gatherings about controversial issues),就算非工作時間參與亦不容許。

新守則稱,何謂爭議集會涉及判斷(judgment is required),但同時指出,基本上絕大部分集會,某程度上都涉及爭議(most marches are contentious to some degree)。

雖守則無明確劃出紅綫,惟據報BBC新聞部已收「柯打」,參與同志遊行屬超出界綫,參加支持非裔的「黑人性命攸關」(Black Lives Matter)集會同屬犯禁。惟非新聞部員工不會受限。

其實守則未出爐前,BBC已限制員工參與具爭議的集會,去年北愛爾蘭貝爾法斯特同志遊行,有政客批評若BBC員工參與,等同間接對同性婚姻表示支持,違反不偏不倚的新聞原則,BBC遂下令北愛分部員工不得參與遊行。

為持守中立原則,新守則從多方面對規管新聞部員工,員工的個人社交媒體專頁亦有規定。BBC新聞部主管昂斯沃思(Fran Unsworth)周四向員工介紹守則,明言不准對「帶有偏見」(revealed bias)的帖文讚好。

惟昂斯沃思旋即被翻舊帳,她的個人Twitter帳戶被發現曾對批評約翰遜(Boris Johnson)的帖文讚好,帖文用字相當尖銳,形容約翰遜國會發言表現慘不忍睹(appalling),極度差勁(Absolutely dreadful)。昂斯沃思事後刪除所有帖文讚好紀錄。

責任編輯:林建忠