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BBC新規維護中立 禁記者參與爭議遊行及讚好偏袒帖文

環球社會熱點 17:17 2020/10/30

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按正統新聞理論，專業的記者應該嚴守中立，英國廣播公司（BBC）為維持客觀、旁觀的形象，推出新的記者守則，下令旗下新聞記者不得參與有爭議的集會。BBC並禁止員工在社交謀體，對明顯的偏頗帖文讚好。

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《衛報》報道，BBC為強化不偏不倚的公共形象，反擊外界指部分員工有偏見的指控，周四推出新守則，禁止旗下記者參加「涉及有爭議議題的示威或集會」（public demonstrations or gatherings about controversial issues），就算非工作時間參與亦不容許。

新守則稱，何謂爭議集會涉及判斷（judgment is required），但同時指出，基本上絕大部分集會，某程度上都涉及爭議（most marches are contentious to some degree）。

雖守則無明確劃出紅綫，惟據報BBC新聞部已收「柯打」，參與同志遊行屬超出界綫，參加支持非裔的「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）集會同屬犯禁。惟非新聞部員工不會受限。

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其實守則未出爐前，BBC已限制員工參與具爭議的集會，去年北愛爾蘭貝爾法斯特同志遊行，有政客批評若BBC員工參與，等同間接對同性婚姻表示支持，違反不偏不倚的新聞原則，BBC遂下令北愛分部員工不得參與遊行。

為持守中立原則，新守則從多方面對規管新聞部員工，員工的個人社交媒體專頁亦有規定。BBC新聞部主管昂斯沃思（Fran Unsworth）周四向員工介紹守則，明言不准對「帶有偏見」（revealed bias）的帖文讚好。

惟昂斯沃思旋即被翻舊帳，她的個人Twitter帳戶被發現曾對批評約翰遜（Boris Johnson）的帖文讚好，帖文用字相當尖銳，形容約翰遜國會發言表現慘不忍睹（appalling），極度差勁（Absolutely dreadful）。昂斯沃思事後刪除所有帖文讚好紀錄。

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責任編輯：林建忠

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