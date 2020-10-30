【新冠肺炎】腳趾腫脹發紫生凍瘡 美國研究建議列為新病徵

▲ 美國有研究發現，不少新冠肺炎患者的腳趾都出現生凍瘡、腫脹發紫的情況，建議將此列為感染新冠肺炎的病徵之一。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，美國有研究發現，不少新冠肺炎患者的腳趾都出現生凍瘡、腫脹發紫的情況，建議將此列為感染新冠肺炎的病徵之一。

國際皮膚病學會聯盟（International League of Dermatological Societies）和美國皮膚病學會（American Academy of Dermatology;AAD）的研究發現，新冠肺炎患者的腳上出現類似皰疹樣的炎症，如一般長期暴露在低溫下才會出現的凍瘡，嚴重會出現腫脹，甚至發紫。

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研究發現，505名新冠肺炎患者中，有318人的腳趾都有出現類似情況，佔63％。研究人員指出，大部分患者的情況輕微，一般在數周內消失，少數個案的情況會持續超過150天。

在世界衛生組織（WHO）的指引中，新冠肺炎的病徵包括：發燒、乾咳、疲倦乏力、疼痛和酸痛、鼻塞、頭痛、結膜炎、喉嚨痛、腹瀉、喪失味覺或嗅覺、皮疹或手指或腳趾變色等。

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責任編輯：葉芷樺

