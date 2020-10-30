【美國疫情】增9.1萬確診創新高 大選關鍵州成重災區

▲ 美國的新冠肺炎疫情嚴峻，單日確診增幅再創新高。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，再增超過9.1萬宗新冠肺炎確診病例，創單日確診增幅新高。美國總統大選11月3日舉行，多個大選關鍵州分仍是疫情重災區，單日確診也打破紀錄。華府專家福西警告目前的控疫方向錯誤。

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路透社報道，美國周四（29日）宣布再增91,248人確診新冠肺炎，打破美國上周五（23日）有84,169宗確診的紀錄，成為美國自疫情傳播以來的單日新高。全國有4.6萬人住院，為8月14日以來的新高。

美國有10多個州的單日確診增幅同創新高，不少為今屆美國總統大選的關鍵州，包括北卡羅來納州、俄亥俄州及密歇根州幾個主要搖擺州分。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）周三（28日）接受CNBC採訪，他指出美國47州的確診數字呈上升趨勢，導致全國各地的醫院受壓。

福西又表示：

我們正處於艱難的軌道，正朝著錯誤的方向前進。 （We are on a very difficult trajectory. We’re going in the wrong direction.）

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白宮抗疫小組於報告指出，美國中西部及西部地區疫情蔓延的趨勢並無緩和，認為有必要採取更進取措施遏制疫情。

有衛生專家認為，新冠肺炎病毒持續肆虐，部分原因是目前天氣逐漸轉冷，推動人們改於室內舉行社交聚會。再加上防疫限制措施持續多時，民眾也開始感到疲憊和放鬆警惕。

責任編輯：鄭錦玲