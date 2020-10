【美國疫情】增9.1萬確診創新高 大選關鍵州成重災區

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,再增超過9.1萬宗新冠肺炎確診病例,創單日確診增幅新高。美國總統大選11月3日舉行,多個大選關鍵州分仍是疫情重災區,單日確診也打破紀錄。華府專家福西警告目前的控疫方向錯誤。

路透社報道,美國周四(29日)宣布再增91,248人確診新冠肺炎,打破美國上周五(23日)有84,169宗確診的紀錄,成為美國自疫情傳播以來的單日新高。全國有4.6萬人住院,為8月14日以來的新高。

美國有10多個州的單日確診增幅同創新高,不少為今屆美國總統大選的關鍵州,包括北卡羅來納州、俄亥俄州及密歇根州幾個主要搖擺州分。

華府傳染病專家福西(Anthony Fauci)周三(28日)接受CNBC採訪,他指出美國47州的確診數字呈上升趨勢,導致全國各地的醫院受壓。

福西又表示:

我們正處於艱難的軌道,正朝著錯誤的方向前進。

(We are on a very difficult trajectory. We’re going in the wrong direction.)