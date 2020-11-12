【新股IPO】祥生2599集資約33.5億元　定價於中間偏高價5.59元

▲ 內房祥生將於10月30日至11月11日招股。

祥生 （新上市編號：02599） 已截止招股，消息人士指，公司擬定價於5.59元，集資約33.54億元。綜合多間券商數據顯示，祥生暫錄695萬元孖展認購，當中輝立借出370萬元、利弗莫爾借出135萬元，尚未錄得足額認購。

據銷售文件顯示，公司計劃發售6億股，招股價介乎4.8元至6.2元，集資最多37.2億元，一手（1000股）入場費6262.5元，公司將於10月30日至11月11日招股，並於11月18日掛牌。聯席保薦人為建銀及農銀。

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