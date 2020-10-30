【港股分析】恒指午後起急瀉　受甚麼陰霾困擾？

▲ 港股、歐股及美股期貨全數下跌，反映市場氣氛欠佳。

港股於10月最後一個交易日慘遭資金掟貨，午後開始更愈跌愈急，恒指最多曾瀉逾550點，一度退守24000點關口，全日計挫479點或2%，收報24107點。恒指下挫之際，主板成交額亦相應抽高，達到1517.2億元。究竟甚麼因素突然推低整體大市呢？本網綜合部分市場人士意見，解構各項目前困擾股市的因素。

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外圍氣氛審慎

港股突然急跌的最大主因，非外圍股市弱勢莫屬。美股期貨在本港時間午間起顯著回吐，納指期貨跌勢更傷，幅度接近2%。美股淡友出動同時，歐股亦略見疲弱，歐股三大指數均輕微回吐。在環球投資情緒欠佳的情況下，資金沽貨誘因自然增加，港股因此再成「資金提款機」，午後開始大瀉。

美國總統大選迫近

美股期貨急跌是短期因素，但更重要的結構性因素，乃下周正式開始的美國總統大選。自現任總統特朗普2016年選舉時爆冷勝出，市場便對民調結果極為審慎，而考慮到資金對如何預先反映選舉局勢未見共識，取態觀望下股市波動性自然增加。

歐洲經濟前景

歐央行昨公布議息結果，該行雖加碼放水，惟歐洲央行行長拉加德卻同時表示，最新經濟數據表明，第四季經濟活動明顯放緩，11月份經濟形勢非常不利，不同領域的經濟發展不平衡，經濟失速比預期的要快，前景仍舊存不確定性。歐洲經濟顯著復甦搖搖無期，進一步拖低大市意欲。

美企業績隱憂

美股進入業績期，經過次季業務成績表，外界早預期科技公司經營狀況強勁，股價更率先反映。可是，估值高企下，一旦科技股業務狀況稍不理想，沽壓便即時增添，例如蘋果（AAPL）大中華區業績欠理想，單季收入跌29%，股價盤前即時瀉約5%。

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