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【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會

理財智慧 20:19 2020/10/30

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過去兩年，港股表現兩極，舊經濟股如銀行、地產、公用股等表現不濟，新經濟股則屢創新高，為股民帶來豐厚回報。《iMoney》專欄作者林本利（林Sir）早前在專欄分享一位20多歲的年輕人，2019年中斥22萬元，在高位買入滙豐（00005）、煤氣（00003）、領展（00823）、友邦（01299）及盈富基金（02800）。來到2020年，經歷疫情及政治因素，年輕人手上這些舊經濟股大幅下跌。可惜的是，年輕人沒有果斷止蝕，錯過換馬機會。林Sir直言，這位年輕人所犯的投資錯誤，不少股民也常常會犯，值得股民引以為戒。

先交代這位年輕人的背景，他現年20多歲，工作兩年多，月薪約2萬元。他每月儲起1萬元，兩年多合共儲蓄了20多萬元，在2019年中開始投資股票，主要是靠聽消息和朋友推介，花了約22萬元購入5隻股票，當時恒指接近27,000點。

滙豐煤氣領展佔八成持股

他以57元入3手滙豐，18.5元入3手煤氣（股價經派送紅股調整後為16.1元），93元入5手領展，77入1手友邦，以及27元入2手盈富基金，滙豐、煤氣、領展這3隻股票已佔了八成資金。

今年5月底，中央政府宣布制定港區國安法，恒指跌穿23,000點時，這位年輕人擔心股價續瀉，於是問林Sir應否止蝕離場，把手上股票沽清。林Sir當時表示，自己從來不會鼓勵人賤價沽貨，或恐慌拋售，跌市時反而應該趁低吸納優質股，等待日後股價回升。「遇上類似上述的問題，只能回應：既然入市時沒有向我求問，我也不會回答應否止蝕離場，自己作出判斷吧！」

到6月上旬，股市回穩，恒指升上25,000點，林Sir問年輕人最終有沒有沽清手上股票，答案是沒有，一股也沒有沽出。「我便對年輕人說，你已做對一半，現在應趁大市回升，先行沽出部分滙豐、煤氣及領展，套現4萬多元（即保留兩成多資金），待恒指回落至24,000點附近再吸納其他股份，不要集中持有以本地業務為主的港股。」林Sir並教路，若手上資金不多，可買A股及美股的ETF，作分散投資，待日後恒指回升至26,000點以上，連同收息便有機會平反敗局。

錯過6月中沽貨換馬機會

過了幾天，恒指真的回落至24,000點左右，林Sir再問年輕人有沒有跟足指示去做。結果年輕人既沒有聽林Sir意見，反而跟了其他朋友建議，把盈富和友邦沽出。原因是盈富和友邦股價跌幅較細，止蝕沒那麼痛苦，沽出滙豐、煤氣及領展則即時損失兩成，令年輕人難以接受。結果年輕人錯過6月中沽貨換馬的機會，現在再輸多一兩成。

林Sir直言：「這位年輕人所犯的投資錯誤，是不少股民常常犯的。」這位年輕人主要靠聽消息和朋友推介而買股票，絕非健康的投資做法。林Sir坦言，去年中不少股評人及財經演員推介煤氣和領展，鼓勵散戶高追，結果如何，現在大家都知道。

事實上，投資者在聽信推介之餘，更應做足功課，自行了解上市公司的業務及業績表現，評估公司的前景，方為正面的投資之道。另外，散戶一旦做錯了投資決定，損失一成便要作出檢討，損失兩成更應考慮止蝕，作出換馬。

林Sir曾在《iMoney》專欄分享個人的「投資十誡」，是他從眾多長綫投資者的成功經驗學習所得，除了第一誡「不要借錢用作消費」，其餘九誡都跟股市投資有關，看似老生常談，但只要謹守這些原則，股市縱然大起大跌，投資者也不會因為一個大浪翻騰而招致沒頂。

林Sir的「投資十誡」：

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相關專欄文章　林本利：滙豐高層應大幅減薪，請看 【下一頁】

 

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責任編輯：葉卓偉

林本利 港區國安法 滙豐控股（00005） 盈富基金（02800） 領展 儲蓄

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